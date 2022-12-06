谷愛凌溜冰場與男子親吻疑戀情曝光　男方高大靚仔學業家境不俗

中美混血女子自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen），於2022年北京冬奧會一舉成名，以兩金一銀的成績成為首位在單屆冬奧會上獲得三枚獎牌的自由式滑雪運動員，且性格謙和，雙商超高，因此圈粉無數。



日前，有網友在溜冰場偶遇谷愛凌與一名男子舉止親暱，對方比她高出半個頭，兩人笑笑鬧鬧，相擁親吻，青澀又甜蜜，疑似戀情曝光，即刻引起熱議。

隨即，網友們紛紛開始尋找男方背景，該男子名叫Mick Kelley，來自三藩市，畢業於美國矽谷頂尖私立高中Harker，身高185cm，外形陽光俊朗，與谷愛凌一樣，Mick Kelley也非常熱愛運動，學業優異，目前是耶魯大學棒球運動員，識多國語言，出版過書籍，家境優渥，無論背景、身高抑或內在與外在都非常登對。

隨著Mick Kelley的背景曝光，不少網友都從他的IG中發現其與谷愛凌的蛛絲馬跡，兩人在2019年時已經相識，當時谷愛淩就頻繁like男方post，不時留言，關係不錯。今年5月，谷愛淩在結束完專業比賽之後前往法國參加高中同學聚會，當時Mick Kelley也陪伴左右，之後兩人還有不少同場合照等，不過現在都被谷愛凌刪除，男方的IG也已設為私人賬號。

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