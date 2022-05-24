《時代》2022全球百大影響力人物出爐　谷愛凌Zendaya等榜上有名

美國雜誌《時代》（TIME）於23日公布了2022年全球百大影響力人物（TIME 100 MOST INFLUENTAL PEOPLE 2022），分為藝術家（Artists）、創新者（Innovators）、巨頭（Titans）、領導者（Leaders）、代表人物（Icons）以及先鋒者（Pioneers）等範疇，當中18歲的中美混血女子自由式滑雪運動員谷愛凌（Eileen Gu）成為先鋒者之一。



18歲的谷愛凌成為先鋒者之一。封面是美國女子籃球運動員Candace Parker。（官網截圖）

在藝術家領域中，大部分都是演員，包括電影《尚氣》男主角劉思慕（Simu Liu）、「第二代蜘蛛俠」安德魯嘉菲（Andrew Garfield）、「新貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）、演員Sarah Jessica Parker、童星出身的雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、查寧泰坦（Channing Tatum）等，還有美國華裔花式滑冰男子單人滑運動員陳巍（Nathan Chen）。

藝術家領域中，大部分都是演員。（官網截圖）

「新蜘蛛女」Zendaya則位於創新者領域；美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、近期以電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）再度成為大眾焦點的楊紫瓊，以及hit爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫等，都在巨頭範疇。而在代表人物中，亦有多位歌手、運動員榜上有名，包括格林美歌后Mary J. Blige、英國天后Adele、西班牙網球巨星拿度（Rafael Nadal）、中國網球運動員彭帥、演員奇洛李維斯（Keanu Reeves），以及中國建築學家、作家林徽因的姪女、美籍華裔建築師林璎（Maya Lin）。

《時代》全球百大影響力人物由1999年開始評選，2004年開始，決定將其變為一項每年評選，選取當年度世界上最具有影響力的100位人物，《時代》特別說明，該榜單只選擇有影響力的人物，而不論這種影響是在好的方面還是不好的方面。

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