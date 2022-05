中美混血自由式滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu)擁有精緻的外貌與高䠷身材,憑藉傲人的冬奧成績、出色的談吐以及親民性格圈粉無數,於4月尾返美的她,一落地便馬不停蹄展開一系列活動,包括出席Met Gala,參與美國電視台ESPN主辦的女性體育峰會,於公益組織Apex For Youth演說等,行程滿滿。



今日(13日),谷愛凌為高奢品牌Louis Vuitton 2023度假系列行catwalk,她身穿高腰上衣與短裙,纖幼的腰線與馬甲線相當搶Fo,由谷愛凌的表情不難看出她有些許緊張,且上肢略顯僵硬,不過步伐穩健,依然氣場十足,氣質不輸一班超模。就首秀來講,表現不錯。而谷愛凌本人也相當激動,她在IG寫到:「Walking the Louis Vuitton Cruise show today was such a dream.(今天能在Louis Vuitton度假系列行騷簡直就是一場夢幻之旅)。」並感謝品牌及創意總監Nicolas Ghesquière的邀請。

+ 1