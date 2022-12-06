王力宏消失一年宣佈復出！近照曝光「變這樣」 個唱票房備受考驗
撰文：聯合新聞網
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王力宏去年年底爆發婚變，與李靚蕾的離婚官司仍在進行當中，他自去年年底退出演藝工作已經過了352天，稍早宣布滿血回歸，寬魚國際表示明年1月28日特別邀請王力宏在美國賭城「Resorts World Las Vegas」舉辦售票演唱會，場內可容納4703人。
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代表王力宏將以美國為首站進行巡演？寬魚國際表示雙方一直都有合作，本來就有計畫辦演唱會，但受疫情影響延後，近來王力宏正埋頭苦幹練唱以及創作，演唱會海報可見他留了長髮、穿著白T彈奏吉他，還能看見深邃眼神，只是如今復工聲勢不比以往，票房恐是一大考驗。
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受婚變影響沉澱多時，王力宏對於即將復出開唱有何感受？王力宏的經紀公司沒有回應。
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