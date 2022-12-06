王力宏消失一年宣佈復出！近照曝光「變這樣」　個唱票房備受考驗

王力宏去年年底爆發婚變，與李靚蕾的離婚官司仍在進行當中，他自去年年底退出演藝工作已經過了352天，稍早宣布滿血回歸，寬魚國際表示明年1月28日特別邀請王力宏在美國賭城「Resorts World Las Vegas」舉辦售票演唱會，場內可容納4703人。



【相關圖輯】王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

代表王力宏將以美國為首站進行巡演？寬魚國際表示雙方一直都有合作，本來就有計畫辦演唱會，但受疫情影響延後，近來王力宏正埋頭苦幹練唱以及創作，演唱會海報可見他留了長髮、穿著白T彈奏吉他，還能看見深邃眼神，只是如今復工聲勢不比以往，票房恐是一大考驗。

【相關圖輯】盤點10位捲入性醜聞轟動亞洲男星 賠錢事小仲有4位韓星被判監禁（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

受婚變影響沉澱多時，王力宏對於即將復出開唱有何感受？王力宏的經紀公司沒有回應。

王力宏宣布復工。（寬魚國際）

延伸閱讀：

豬哥亮76歲冥誕 謝金燕曬父女同框照「19歲無修圖」曝光

黄喬歆遭心機閨蜜搶工作 阿Ken提示超明顯是這女星

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】