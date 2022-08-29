受王力宏醜聞影響的BY2 Yumi暴瘦　筷子腳惹Miko心疼：是身體警告

BY2的妹妹Yumi去年底捲入王力宏的婚變風暴，近日她曝光的照片，可以看出暴瘦的模樣，姐姐Miko還曾發文提到如果身邊的人突然暴瘦，要多多關心。



Yumi日前在微博分享近照，可以看出暴瘦模樣，兩隻腿細的像「筷子腳」，粉絲看了心疼，讓她要多吃一點，而姐姐Miko還曾發文提到「當我們看到身邊有人突然暴瘦，一定要多多關心她們，沒有任何人會突然骨瘦如柴，其實是身體發出的危險信號」，還強調「別覺得她們表面風平浪靜就一切安好，最可怕的是痛苦沒有宣洩之地，吃不下又睡不著，對一切事物“沒有情緒”」。

曾捲入王力宏婚變醜聞的By2 Yumi近來暴瘦，姐姐Miko發文呼籲大眾多關心身邊突然暴瘦的人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Miko雖然在文中沒有提到是誰？但是粉絲們都明白，紛紛留言「謝謝糕糕投餵，我們看到妹妹越來越健康了」、「幸好，你真心愛她，她也是。我們真心愛你們，你們也是」、「那個時候你一定很心疼吧！幸好現在一天天好起來了。你們都要好好照顧自己啊」。

同場加映：BY2 Yumi走出王力宏風波IG曬野餐照 疑太性感以貼圖遮住敏感位置（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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