王力宏停工1年傳搬離舊居住公司　一頭亂髮落魄騎單車現況極淒涼

46歲的台灣「金曲歌王」王力宏去年在前妻李靚蕾毀滅式爆料下，爆出他婚內出軌，多名女星都被拖出來「鞭打」，他也被外界笑稱是時間管理大師。王力宏也因醜聞暫停演藝事業近1年，被爆出吃老本過日，近日現身了近況曝光！



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李靚蕾2021年11月展開毀滅式爆料，指控演藝圈的男女關係，以及王力宏的三觀顛覆她的見識，對象、前對象、和他們的好友，大家一律都是「好朋友」，女生各種撒嬌勾引，王力宏也是熱情回應：「你們約砲的過往讓我感到不舒服。」

李靚蕾甚至公布「纏綿花名冊」，直言已掌握王力宏的召妓名單，上面紀錄各種召妓對象的特徵，包含幾位長得像身邊的工作人員。李靚蕾多次爆料，讓王力宏優質形象一夜墜落谷底，也因此暫停演藝事業。

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根據台媒《鏡週刊》報導，王力宏暫停工作這1年，只能靠著先前存款度日，也從台北市金華街的工作室，搬到了市民大道上的個人公司。對此，王力宏的教友透露，王力宏會搬遷，是因為如今住的地方，離舊居不到1公里。

王力宏教友透露，王力宏從公司的窗外看出去，就能看見先前所住的地方，當發現舊居關燈，才會準備入睡。不過，王力宏也因此被投訴，遭人檢舉違法裝修，甚至被質疑非法入住公司，因此遭罰款6位數（台幣）。

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此外，週刊還目擊到王力宏本月5號獨自騎著單車出門，上身穿著白T恤，下身搭配一件棉褲，而他昔日的短髮也留成一頭凌亂的長髮，與台上亮麗的他相比差很大，頗有頹廢風格，他也背著大背包到店中買超小型單車，還自備一把捲尺認真量度，應該是在準備生日禮物。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】