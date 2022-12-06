黃金單身漢 | 陳楚河戀愛真人騷翻Hit　一男拖25位女生似選妃

內地近年推出很多戀愛真人騷，邀請素人或網紅擔任主角，明星做觀察嘉賓，不少人通過這些節目人氣急升，工作量大增，非常受歡迎。日前，一條「戀綜版甄嬛傳」的話題登上微博熱搜，原來是2016年的戀愛綜藝節目《黃金單身漢》突然引起網友熱議，當中有25位來自世界各地的女嘉賓，而男嘉賓只有一位，就是台灣男星陳楚河。



陳楚河「選妃」。（視頻截圖）

很多人都知道，陳楚河除了是演員之外，還被稱為「黑幫太子爺」，其爸爸是台灣竹聯幫大佬陳啟禮。原本這個節目是標榜「建立正確愛情觀」，結果卻完全相反，似足陳楚河的大型「選妃」現場，這25位女嘉賓為了「嫁入豪門」，竭盡全力討好他，且每集都會有人淘汰，「生死大權」完全掌握在陳楚河手中，而25位女生也各懷心思，譬如搶對方的idea，為順從男方飲加了大蒜的火鍋油等，而陳楚河的表現也令很多觀眾難以忍受，好似當著女嘉賓的面讚其他人靚女，又或者當眾摟摟抱抱，當面對比身高、身材、評價女生等，且情緒非常不穩，明明在約會中，話反面就反面，最後一位女生殺出重圍，在陳楚河拎出戒指時，對方拒絕了他，以一個半開放式結尾。

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不過，現在這個綜藝節目已經禁播，且不少人都指當初都是劇本作祟：「大家不要攻擊男演員啊，這真的就是劇本罷了」、「女嘉賓去《奇葩說》（辯論節目）說都有劇本的」、「只能說，節目裡面沒一個正常人」等。