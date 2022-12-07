新加坡直擊｜宋仲基抵步宣傳新劇　過百粉絲守候大讚偶像好靚仔

人氣韓國演員宋仲基參演的新劇《財閥家的小兒子》近日於黃VIU熱播，他今日（7日）抵達新加坡宣傳劇集，逾30度高溫下仍有過百名當地粉絲到場支持，宋仲基未上台已惹起粉絲尖叫，身穿白色寬鬆襯衫的宋仲基頻頻抹去額頭的汗，但沒有露出絲毫不耐，依然向粉絲友善微笑打招呼。

人氣韓國演員宋仲基為新劇《財閥家的小兒子》到新加坡宣傳。（邱愛霖 攝）

宋仲基到訪過新加坡7、8次，這是疫情後他首度來訪新加坡，他笑言今早在聖淘沙打了高爾夫球，又吃光了胡椒炒蟹。宋仲基笑指沒預料到新劇深受歡迎，反而要問觀眾為何喜歡劇集。

談起當初為何接下新劇，宋仲基解釋因與《成均館緋聞》編劇金泰姬識於微時，20多年前曾一起合作過，對她深有信心，故收到劇本不用多想已答應參演，「現在可以來到這裡，我感到非常驕傲。」。今次能與飾演祖父的實力派演員李聖旻合作，宋仲基謙稱是「莫大的榮幸」。

宋仲基抵新加坡宣傳新劇。

宋仲基一人分飾兩角，飾演大家族長子「尹炫優」，後投生成孻仔「陳導俊」，他指曾疑惑如何詮釋兩角，後來他想通「尹炫優」「陳導俊」實際是同一角，故之後演出變十分順利。現年37歲的宋仲基要演20歲後生仔，他笑指自己年輕時是「沉默、幾悶的普通學生」。

宋仲基又再一人分飾兩角，他坦言是實際上是同一角色。（邱愛霖 攝）

宋仲基又飾演大家族有錢仔，但他毫不羨慕，他說：「戲中我的家庭為錢有很多糾紛，我憎恨這些，錢從不在我心中排頭位，我喜歡現在的自己。」

宋仲基獲贈花束。（邱愛霖 攝）

宋仲基驚訝今日竟有來自亞洲各地記者到場採訪，感謝大家支持，又全程以英文作答，誠意十足。期間有粉絲高呼大讚宋仲基好靚仔，他笑指：「我喜愛這個讚賞。」最後他更特地走到粉絲區與他們握手簽名，相當親民。

宋仲基特地走到粉絲區與他們握手簽名。

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