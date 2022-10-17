樣貌精緻被張國立誤為是90後　劉愷威：我早出生了雖然長得年輕

現年48歲的劉愷威近年不斷被指樣貌愈來愈精緻，顏值完全不輸時下年輕男星，而近日他有份參與拍攝的綜藝節目《暖暖的火鍋》播出，沒想到被前輩張國立誤以為他是90後，頓時令到現場氣氛相當尷尬。

劉愷威參與拍攝新節目《暖暖的火鍋》。（影片截圖）

節目《暖暖的火鍋》帶大家體驗不同的火鍋文化，在最新一集中張國立﹑劉愷威等人一起圍坐吃火鍋，在接到新任務後大家一起討論，他們將為一位即將退休的人民警察準備一個火鍋宴，當中他有一個要求就是想邀請兩位自己非常崇拜的大哥一起參與，其中有一位叫「神探亨特張」，正正因為這個名引起大家好奇心，張國立就自認自己認識這個「神探亨特張」，此時在旁的劉愷威就表示：「是個外國人？」而張國立表示不是之後就揚言：「你不知道就是你還沒有出生的那個年代，80年代的。」隨即劉愷威顯得尷尬之餘又開心表示：「我出生了，我早出生了。真的，雖然長得年輕。」頓時令張國立手掩嘴強笑，氣氛相當尷尬，而在場的其他人聽到後都哄堂大笑。

張國立誤以為劉愷威是90後。（影片截圖）

張國立誤以為劉愷威是90後不意外，因為樣貌精緻的他皮膚狀態相當好，而且五官立體又沒有皺紋，完全沒有散發48歲的大叔味道。曾有網友對他的顏值給予評論表示：「對別人來說，歲月是把殺豬刀，但是對劉愷威而言，就是把美工刀啊！」可想而知，他對自己的顏值下了不少功夫保養。

劉愷威近年不斷被指樣貌愈來愈精緻。（視覺中國﹑微博圖片）