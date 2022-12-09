專訪｜38歲宋仲基演20歲大學生爆凍齡秘密：多謝媽媽基因和好皮膚

人氣韓國演員宋仲基參演的新劇《財閥家的小兒子》，日前他抵達新加坡接受各地亞洲記者訪問，雖然30度高溫下在戶外記者會坐足大半小時，之後又要匆匆換衣服、馬不停蹄接受媒體單獨訪問，宋仲基依然笑容滿臉，更主動提出要將記者手機放近自己身邊方便錄音，十分貼心，看來久違出埠新加坡，心情相當不錯。

宋仲基新劇飾演20歲的大學生「陳導俊」，不少觀眾大讚他毫無違和感！近看宋仲基皮膚更是零瑕疵，保養有道。原來初接到劇本時，他亦質疑自己是否仍可演活年輕人的角色，但因為太喜歡角色而最終接下。已屆38歲的宋仲基笑言最感謝父母的基因，「我最喜歡媽遺傳給我的好皮膚。」此外他正面思考、打高爾夫保持年輕。

談到角色「陳導俊」，宋仲基思忖多秒都想不出兩人有何共同點，但說到不同之處，宋仲基則滔滔不絕，大讚「陳導俊」比自己聰明，更令他回想起以往高考日子，「我以前很努力想考入首爾大學，但我失敗了，但陳導俊總是名列前茅；另外陳導俊有很強復仇心，對投資理財有興趣，同埋他又靚仔，哈哈！」

今次與實力派演員李聖旻合作，宋仲基透露兩人私下聊得最多是高爾夫球，演戲則很少聊，「代表我們有很深的互信。」宋仲基指有李聖旻傍住令他演技更自然放鬆，「他是一位很有力量的人。」他又透露結局將會同李聖旻有精彩場面，宋仲基又頻頻微笑指要封口不可劇透，叫大家追下去便知！

至於未來宋仲基想演繹更深層次及嚴肅的情緒，而繼《財閥家的小兒子》後下一部作品將會是愛情劇。

新加坡直擊｜宋仲基抵步宣傳新劇 過百粉絲守候大讚偶像好靚仔