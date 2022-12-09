鄧麗欣前度頻傳與郭雪芙熱戀中　王子揚言為對方剪瀏海懶理緋聞

王子（邱勝翊）日前加入《來吧！營業中2》，和謝金燕、修杰楷、楊銘威、謝依霖等人開美髮沙龍店。昨（8號）出席代言活動，聊到錄影心情，他則說：「剪頭髮非短時間可以練好，需要花時間去訓練，除了拿假人頭練習外，也很多真人願意借我剪。」不過，先前才和郭雪芙爆出戀情的他，當日再被追問感情狀況，他則直說自己單身。



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王子因電影和郭雪芙傳出曖昧情，他澄清：「那都是誤會，我們就是好朋友，遇到不會尷尬，以後還要一起宣傳。」記者問敢剪郭雪芙瀏海嗎？他笑說：「她（郭雪芙）讓我剪，我就剪。」目前單身的王子現階段表示依舊以工作為主，身邊也沒有追求者。

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王子現階段的工作重心都在《來吧！營業中2》，未來或許要學習染、燙，會再多花心思練習，也不怕會被拿來跟第一季比較，「也是因為他們在團隊參與，才有第二季，我覺得是完全不一樣的風格。」最後還不忘開好友鬼鬼玩笑，直說不會和她請教，「鬼鬼有可以討教的嗎？找鬼鬼來剪頭髮，我怕她會哭。」

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