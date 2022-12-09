BIGBANG成員T.O.P確定登月旅行　視前澤友作為哥哥：給我很多啟發

韓國男團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）日前被爆獲日本億萬富豪前澤友作邀請，將參與其策劃的太空旅行項目「dearMoon」，今日（9日）他在IG曬出短片，證實將登月旅行。



T.O.P確認加盟「dearMoon」計劃。（Instagram@dearmoonproject）

片中的T.O.P身穿藍色衛衣，一頭標誌性的白色短髮，型格依舊，他用英文自我介紹，以及表達參與該項目的心情：「我很榮幸被選為dearMoon的成員之一。我從小就對宇宙和月球抱有很大的幻想。我申請dearMoon這個項目，因為我想要感受新的刺激和啟發，當我被告知被選中後，我非常開心。作為一名韓國公民，同樣也是藝人，我對代表韓國首次登月感到非常自豪，同樣也充滿責任感。我很期待個人成長，我一點都不害怕前往月球，不畏懼全新的體驗，相反，我對能擁有這樣的經歷感到榮幸與謙遜，我迫不及待想去宇宙了。作為韓國藝人，我希望dearMoon能夠給全世界帶來靈感，給更多的人帶去希望，讓所有有夢想的人都覺得一切皆有可能。」

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短片中記錄，在被前澤友作選中後，T.O.P更激動到眼濕濕，他表示：「前澤友作這些年就如同我的哥哥一般，他是一位我非常敬仰的企業家、冒險家，以及作為藝術收藏家的他也在生活中給予我啟發，提出很多建議。」

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前澤友作透露，自己受到來自全球各地約100萬人報名，最終嚴格篩選出8人，他在YouTube與IG曬出短片，公開「dearMoon」8位成員，除了T.O.P之外，還包括美國著名DJ青木（Steve Aoki）、火箭科學YouTuber蒂姆多德（Tim Dodd）、印度演員Dev Joshi、捷克舞蹈家Yemi A.D.、英國攝影師Karim Iliya、美國製片人Brendan Hall、愛爾蘭攝影師亞當Rhiannon Adam，以及兩名後補人員2014年冬奧會女子單板滑雪冠軍美國運動員Kaitlyn Farrington、日本舞者Miyu。8位「dearMoon」成員將於2023年與前澤友作搭乘SpaceX宇宙飛船在月球軌道上飛行7日。