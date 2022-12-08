法證先鋒V | 黃宗澤對獎項隨緣　不嚮往婚姻：可能我是單親家庭

黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、王敏奕主演的《法證先鋒V》於內地率先完結，日前黃宗澤作客騰訊新聞《答爾問研究院》，大談角色與工作生活。



《法證先鋒V》正於翡翠台熱播。（Instagram@boscomine）

《法證先鋒V》作為TVB的經典系列，加之有黃宗澤加持，吸引不少劇迷觀看，甚至希望他可以藉此拎視帝，不過黃宗澤就並沒有太在乎獎項：「我真的每一次拍戲都沒有去想有沒有可以得獎這個問題，拍一部戲讓觀眾看得開心，看得享受，街上可能碰到我說：『誒，我看的《法證》』、『我覺得很好看』、『這部真的你演得很好』，這樣我覺得已經足夠了，獎對我來說不太重要，真的隨緣。」面對多次與視帝失之交臂，有網友為黃宗澤抱不平，他則笑言：「不用不用，付片酬就好了。」

黃宗澤不在乎獎項。（視頻截圖）

談及同吳卓羲愈廿年的友誼，黃宗澤坦言：「其實我覺得不止是卓羲，我跟林峯，因為我們可能是同一個環境長大，都在TVB同一個差不多時間出道，大家一起在TVB拍戲，可能是這個環境讓我們很容易就能湊在一起。其實我們不是常見面，但是一見面就會玩瘋了，我跟卓羲在一起就是太吵了。」

即將年滿42歲的黃宗澤表示自己多多少少有些年齡焦慮，對於做爸爸角色，他也不會抗拒：「因為真的，你叫我現在去演一個24歲的年輕人也不行，對不對，你最多說演一個30多歲，比較成熟的（人）。」至於個人婚姻家庭生活，黃宗澤就並不嚮往：「這個我真的沒有，因為可能我一出生就處於一個單親家庭的狀態，所以我沒有這個畫面，也沒有規劃自己幾歲要結婚，幾歲又要生孩子，然後要生多少個孩子，這我從來都沒有（想過），隨緣吧，可以說是。」

黃宗澤對婚姻生活無嚮往。（視頻截圖）