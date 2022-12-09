金晨疑回應扮卡塔爾男性被炮轟「無知傲慢」　與歐美女星成對比

內地女星金晨昨日（8日）因在微博曬出模仿卡塔爾男子着装的照片引起軒然大波，遭大批網友炮轟「無知、無文化」，最終刪除微博。



金晨昨日在裝扮卡塔爾男性後陷入輿論風波。（微博圖片）

原本以為事件告一段落，不料今日（9日）金晨於微博發文：「人類何必為難人類？除非……ahhhhhhhhhh」並配上一張自己「意味深長」的表情圖片，似乎是想象不到為何大眾反應如此激烈，難以承受昨日事件帶來的輿論壓力，藉此回應網友。

然而，金晨這條微博可謂火上澆油，再度引起網友不滿，認為「還不如不回應」，繼續狠批道：「無知且傲慢」、「你問問中東男性何必為難女性吧」、「我一個政治敏感度不高的人都知道卡塔爾對LGBT和女人非常不友好，她這個內涵（含沙射影）網友的回應真的也是絕了」等。

與此同時，英國著名歌手Dua Lipa因卡塔爾人權問題拒絕去世界盃表演；在9月13日伊朗發生22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因頭巾「戴得太鬆」被道德警察帶走，拘留3日後死亡事件，很多歐美女星都以行動聲援伊朗女性，包括法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）、Marion Cotillard、Isabelle Adjani等眾多女性電影人都剪掉自己的頭髮支持伊朗女性為自由而戰；伊朗最具影響力女星之一的Taraneh Alidoosti亦首次不戴頭巾公開示人，曬出：「女性、聲明、自由」的標語等，反觀金晨，裝扮卡塔爾男性自娛自樂被質疑後，竟再度發微博表達委屈，因此不少網友都留言道：「放在一起對比，真的很諷刺」、「這麼看真是可悲，如此大的國際賽事面前，她能看到的好像只有熱度，絲毫沒有想到自己作為女性公眾人物的意義」、「有時候真感覺咱們和別人不在一個地球」等。