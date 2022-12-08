金晨戴頭巾模仿卡塔爾男子遭炮轟　網友：能不能有點文化！

2022卡塔爾世界盃已臨近尾聲，首場因表情包迅速在內地走紅的「卡塔爾小王子」受到不少人追捧，甚至揚言要嫁去卡塔爾，遭很多網友炮轟，而今日（8日），內地女星金晨在微博曬出cosplay卡塔爾男性的照片，即刻引起熱議，深陷輿論風波。



金晨在微博自娛自樂。（微博截圖）

相中的金晨身穿全白色套裝，戴著頭巾，雙手半遮面，露出驚訝的表情，還為兩隻手key上很多珠寶，模仿世界盃首戰看台上的卡塔爾觀眾表情包，並配文道：「#大喜來了#有那麼一段時間了……」原本是想搞笑，結果一石激起千層浪，被網友狠批「無知，無文化！」

金晨模仿的卡塔爾觀眾。（視頻截圖）

首先，卡塔爾女性地位低下，且不論其他，單在衣着方面就遭到限制，必須用長袍由頭到腳將自己包裹得嚴嚴實實；其次，伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）9月時因頭巾「戴得太鬆」被道德警察帶走，拘留期間昏迷送院，3日後死亡，其家人稱她生前曾被毆打，但警方否認，指阿米尼死於心臟病，雙方各執一詞，此事引發全國多地示威，且伊朗眾球員也在世界盃比賽時拒唱國歌，至今這場紛爭都尚未停息。

正是在其他國家為「反頭巾革命」流血流淚時，金晨還想藉模仿卡塔爾男性博取關注，因此激怒大眾，紛紛指責道：「金晨可能不了解頭巾不只是頭巾，它是捆住女人的繩索、砸向女人的亂石、懸在女人頭上的利刃」、「這跟外國人cos裹小腳有什麼區別」、「又蠢有壞，中國娛樂圈有沒有有腦子的人啊」等，負評不斷，迫於輿論壓力，金晨已刪除此微博。

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