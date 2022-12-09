Connect：連瞳︱丁海寅高庚杓創韓劇血腥新經典　開播必睇五看點

由丁海寅、高庚杓和金慧峻主演的韓劇《Connect︰連瞳》（Connect）日前（7日）開播，香港劇迷能於Disney+上同步追看。劇集由又有「一代暴力美學大師」之稱的三池崇史打造，今天就來為劇迷介紹五大必看重點。



兩大男神黑化表現非常新鮮。（劇照）

看點一：丁海寅、高庚杓黑化互鬥演技

「國民年下男」丁海寅形象平易近人，高庚杓以往飾演的角色亦非常正面健康，兩位都是觀眾心目中正派陽光角色的優先人選。這次二人在《Connect：連瞳》中分別飾演個性陰沈不死新人類和追求美感的冷面殺人魔，以瘋狂狀態互鬥演技，刷新觀眾心中的固有形象。

劇集沒有電視的暴力和血腥限制。（劇照）

看點二：給合科幻、血腥、暴力題材 掀開韓劇新篇章

繼浪漫愛情和檢察律師等大熱題材後，《Connect：連瞳》以韓劇少見的血腥暴力作品另開新章。今次由日本「暴力美學」鬼才導演三池崇史執導，沒有電視的血腥限制，為大家帶來暴力及衝擊視覺感觀的全新作品。

新人類究竟為甚麼會被看上？（劇照）

看點三：開啟全新世界觀、超能力新人類「Connect」

劇集以擁有極速自我修復能力的新人類「Connect」為主軸，丁海寅不但捲入連環殺手兇案之中，更因超能力被警方及黑道盯上，需展開多方面追擊戰。製作團隊花了不少心思於設計全新的「世界觀」上，雖然取景於首爾，卻拍出了另一城市的感覺。

《Connect︰連瞳》幕前幕後的陣容都非常強大。（劇照）

看點四：日韓頂尖人才跨地域創作 暴力大師三池崇史主理

《Connect：連瞳》幕後人員份量十足，導演由日本鬼才三池崇史擔任，他以糅合喜劇、暴力和恐佈元素另創風格而於日本影壇獨樹一幟。這次三池聯同《怪物》編劇許潭合作，早在未開播已備受劇迷關注。

《Connect︰連瞳》的CG是一大看點之一。（劇照）

看點五：CG特效完美呈現三池崇史暴力血腥世界

《Connect：連瞳》以令人驚艷的CG特效，完美呈現三池崇史心中詭異陰森的血腥世界。於最新發佈的預告片中，可以從「新人類Connect」復原的畫面看到，即使被割傷身體中的血管馬上會作出自行修復。

《Connect︰連瞳》已於Disney+上架。（劇照）

《Connect︰連瞳》講述丁海寅飾演來自種族「Connect」的不死身人類「河東修」，擁超強自癒超能力。可是原本一直隱藏身份的他被器官販賣組織綁架，從手術台上成功逃脫後發現右眼被移植到令人聞風喪膽，由高庚杓飾演的連環殺手「吳振燮」上。意想不到右眼被移植後，丁海寅竟能看到高庚杓的殺手視角，下定決心要奪回失去的眼睛。金慧峻則將飾演神秘女子「崔伊琅」，身份有待隨着劇情發展揭曉。