輕功｜倪嘉雯對住「視帝」黎耀祥冇怯場　客串做一幕戲都勁有話題

無綫劇集《輕．功》現已播出5集，雖然收視成績尚未公布，但對比起以往劇集，網上的反應就認真一般。可能也是由於題材關係，帖文討論亦只得「小貓三四隻」。不過，到第5集播出的時候，就有不少網友加入，原來是因為倪嘉雯的出現。



睇得出倪嘉雯做得好自然。（《輕．功》截圖）

第5集劇情主要講眾人在龔慈恩（飾繆妙）聚首，父子黎耀祥（飾洪十一）和朱敏瀚（飾洪翊風）兩人更約埋一起添購運動服，黎耀祥因為打算再重新練輕功的緣故，就向鞋店店員問起揀波鞋的意見，而這位暫時僅出現一集客串的鞋店店員就是倪嘉雯（Carmen）。

倪嘉雯一出現，網友睇到「心心眼」。（《輕．功》截圖）

講起倪嘉雯，為什麼會被網友留意，甚至於令網友睇到「心心眼」呢？其實好早在2020年加入TVB之前就已經在2017年加入「冬OT」。這個「冬OT」為一個以拍攝情侶之間互動短片為題的創意團體。當年「冬OT」的短片尤其在Facebook盛行，雖然短片大多數只有幾分鐘而且更新並不算頻密，但每個帖文及短片都流傳極廣，最少都有近10萬瀏覽人次，稱得上是十分受歡迎。

其實倪嘉雯本身已經拍過好多網片，有經驗而且有大批支持者。（「冬OT」FB截圖）

2017年加入「冬OT」後，倪嘉雯直到2021年才漸漸淡出這個團體。或者是因為多年參與網片拍攝的經驗，倪嘉雯於劇集中同「視帝」對戲時一點也沒有怯場，而且亦十分自然，絲毫不似初入TVB的藝人，更甚至具備了一種TVB演員所沒有跳脫又年輕感覺。

當年嘅倪嘉雯好清純。（IG圖片）

早前倪嘉雯於《愛．回家之開心速遞》出現時，也曾接受《香港01》訪問時，對於有網友指她似日本女演員吉高由里子，她說：「都真係有人講話我似佢，我覺得係讚美，好開心可以似佢，都有人講話我似龔嘉欣同陳自瑤等等，都好多謝大家覺得我似佢哋，我係好開心。」

Elaine妹妹（倪嘉雯飾）多年前因被鳴善（魯振順飾）強暴而自殺身亡。（TVB）

加入TVB後倪嘉雯大多是在劇集中飾演一些客串角色，兩年間單是《愛．回家之開心速遞》就已經演出過近15個不同職業的角色。在2020年的劇集《雙生陌生人》、《十八年後的終極告白2.0》也分別出演了陳煒（利梓楹）、龔嘉欣（沈越）的年輕版，所以又被稱為是「年輕版專業戶」。

倪嘉雯演龔嘉欣年青版，好多人話佢同龔嘉欣真係幾似樣。（截圖）

倪嘉雯真係靚！（截圖）

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