愛回家｜10位30歲下現役清純女神 「港大楊恭如」仙氣直迫倪嘉雯
撰文：邱愛霖
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現年26歲的無綫（TVB）小花Carmen（倪嘉雯飾）近日憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》與尚善（滕麗名飾）再次彈起，網民大讚她洋溢仙氣、清純度爆燈，更有幾分似日本女星吉高由里子。除了Carman外，圈中亦有不少30歲以下的新一代仙氣女星。三位ViuTV女團COLLAR成員中，許軼（Day）人氣度跑贏「仙氣擔當」Ivy So（蘇雅琳），但Instagram追蹤人數竟不及一位近年拍網片爆紅的演員；另外有兩位美貌氣質出眾到分別獲封「港大楊恭如」以及「溫碧霞接班人」。
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26歲小花倪嘉雯（Carman）私照：
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