周杰倫減肥成功「重返顏值巔峰」好友劉畊宏曬合照證實沒修圖
撰文：ETtoday
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周杰倫即將舉辦新一輪世界巡迴演唱會，11月提前舉辦線上活動跟粉絲相見，透露已經在節制飲食，要給大家看到瘦下來的模樣。好友劉畊宏最近和他聚餐，也PO文透露「親眼見證他有瘦了」，並直接附上沒有修過的照片，讓大家親眼看看瘦下來的周杰倫。
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劉畊宏分享：「這次碰面，親眼見證他有瘦了…吃晚餐時很節制，昆凌還笑問他是不是因為我在才這樣…險被拆台！圖沒修，你們自己看。」他還透露，原本想約周杰倫夫妻一起去卡塔爾看世界盃總決賽，但這才知道跟周杰倫演唱會撞時間，因此只能祝對方演唱會順利成功，自己帶著老婆王婉霏一起去看球賽。
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劉畊宏在微博PO的照片掀起熱烈回應，許多粉絲留言「杰倫真的瘦了」、「沒修圖都這麼帥」、「等杰倫哥演唱會結束，可以讓他來唱歌、劉教練跳操嗎」、「建議來內地開演唱會讓我們鑑定一下」；但也有人表示「胖瘦無所謂，杰倫開心就好」，只希望他健健康康、開開心心地開演唱會。
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