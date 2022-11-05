金城武原來係肥仔潛力股！盤點7個台星童年照　許瑋甯由細靚到大

看著電視上光鮮亮麗的明星們，你會不會好奇他們從小時候到現在，經歷了什麼樣的轉變呢？今天編輯就蒐集了7位台灣明星「小時候 vs 長大後」的對比照，其中五月天阿信竟榮登最可愛藝人，而公認最帥的他童年照則跌破大家眼鏡？現在就一起來欣賞一下吧！



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一、周杰倫

被譽為創作才子的周杰倫，不只筆下的歌曲都成為經典，剛出道時的他帥氣樣貌也曾是大家討論的話題，而小時候的周杰倫幾乎和現在完全沒有差別，讓人一眼就能認出來啊～

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二、林志玲

有著「台灣第一名模」之稱的志玲姐姐，曾經在微博上曬出自己兒時泡茶的照片，讓粉絲不禁感嘆原來好氣質是從小培養出來的，此外也不難看出她童年時就擁有精緻的五官，也難怪長大能出落得亭亭玉立！

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三、金城武

常常在最帥男星排行榜上名列前茅的金城武，小時候照片卻跌破大家眼鏡！童年的小金城武雖然五官標誌但臉頰偏肉感，實在讓人想像不到長大後的他，會成為輪廓超深的硬朗系帥哥，各位讀者看得出右邊這張照片是金城武嗎？

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四、許瑋甯

前陣子和邱澤喜結連理的女星許瑋甯，從出演《惡作劇之吻》時就是備受矚目的氣質美女，而小時候的她有著大眼睛與小巧瓜子臉，五官也依稀可見未來的美貌，堪稱是從小美到大的真實寫照！

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五、許光漢

因出演台劇《想見你》中「李子維」一角而爆紅的許光漢，也是近期超大勢的帥哥男星，而許光漢小時候的照片也是讓許多網友直呼：「帥到不行！」童年時期與長大後的五官簡直一模一樣，完全是「帥起來放」呀～

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六、賈靜雯

前陣子賈靜雯在 IG 曬出自己與弟弟的幼年合照，粉絲不禁將照片與現在的她做對比，發現雖然賈靜雯小時候臉頰肉肉的，但立體的眉眼與櫻桃小嘴都不難看出日後的美貌，果然許多美女從小就是美人胚子！

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七、五月天阿信

有「不老男神」之稱的五月天主唱阿信，小時候竟然可愛到像女孩？有網友在小紅書分享阿信拿著玩具的童年照片，只見小阿信頂著西瓜皮髮型，搭配上大眼睛和紅通通臉蛋，真的是萌到不行，光看童年照真的猜不出這是阿信！

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