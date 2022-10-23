周杰倫第5支MV曝光　與世界級舞團合作　成員與導演都是他粉絲

天王周杰倫（周董）今年推出睽違6年的新專輯《最偉大的作品》，昨突然預告今天中午將首播新歌MV，繼《最偉大的作品》、《錯過的煙火》、《還在流浪》、《shoppingmode 粉色海洋》後，今答案揭曉，正是粉絲都敲碗期待的中國風歌曲《紅顏如霜》。



《紅顏如霜》以梨園名劇《鳳求凰》為主題，融入R&B、京劇唱腔，MV更邀請到聞名全球的美國知名嘻哈舞團JABBAWOCKEEZ（中文：假面舞客），JABBAWOCKEEZ於2003年成立於聖地牙哥，榮獲過許多舞蹈大賽冠軍，也上過《美國達人秀》火紅，白面具、白手套、協調的舞步是他們的特色，JABBAWOCKEEZ是首次與亞洲歌手合作，他們為此深入瞭解這首歌，像是舞蹈進行到歌詞提及的「西皮二黃」，就會出現類似京戲曲的身段與氛圍出現。

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而他們對於能與周董合作都感到相當榮幸，且舞蹈總監Kevin Brewer是李小龍的粉絲，也看過電影《青蜂俠》，很欣賞周董演出的Kato，「他並不照原本李小龍的模式來演，是帶有神祕感的Kato，有好身手、又有趣，我很欣賞他在電影裡的演出，這也是我們覺得一定要參與這次合作的重要催化劑，能跟Jay Chou合作就是一件很棒的事情！」周董則笑說，「這次的中國風是可以跳舞的喔！好玩的是，我在《青蜂俠》裡戴面具，他們的招牌也是面具，只差我沒戴著Kato的面具跳舞了！哈！」

此外，這次的MV由美國導演Mike Ho執導，他曾執導過珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、Nick Minaj等眾多知名歌手MV，這也是他第一次拍攝華語歌曲MV，「這首歌對我來說感覺很不一樣！我喜歡它的旋律和音樂，是一首很棒的歌！我是Jay和JABBAWOCKEEZ的粉絲，我很高興能把我過去的經驗融入到這支MV中。」

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