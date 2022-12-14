小鬼生前占卜被神預言與情人「陰陽相隔」吳宗憲感嘆：死都沒想到

小鬼（黃鴻升）已離世2年，吳宗憲日前就透露曾利用啤牌幫小鬼占卜感情問題，結果是兩人會分開，但小鬼認為當時感情很好，因此不太相信，而吳宗憲則感嘆「死都沒想到，原來他是離開」。



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吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》中，見到小鬼的經典歌曲〈不屑〉、〈地球上最浪漫的一首歌〉的作曲人木蘭現場演唱〈不屑〉，聽了感動到差點要噴淚，原因則是憶起以前小鬼曾問過他感情問題，當時他用啤牌大師三張牌來解答小鬼的一些疑問，其中一張牌是黑桃5，代表著「兩個人是已經肯定分離」。

不過當時小鬼認為不太準，並透露他們是很相愛的，如今吳宗憲就透露：「那為什麼我會說他們肯定會分開，我死都沒想到，原來他是離開。」

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