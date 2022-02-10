明金成死因出爐　與亡友小鬼現「驚人巧合」二人曾與吳孟達結片緣

【休克／心因性休克／明金成／小鬼／吳孟達】台灣導演明金成驟逝讓圈內好友都相當難過，而前年9月小鬼黃鴻升過世時，他曾現身小鬼靈堂，透露正準備為小鬼量身打造一部作品，當時明金成在靈堂前講到哽咽，遺憾未能等到男主角，沒想到如今他與小鬼天堂相聚，巧合的是，根據相驗結果，小鬼與明金成死因都是心因性休克。



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明金成當時透露，為小鬼打造的劇本朝台版《醉爆伴郎團》的方向寫，甚至還會有全裸畫面，小鬼聽完劇情後躍躍欲試，立刻表達想演出，結果該戲正在送審時，小鬼就離世。而明金成與小鬼是於2010年拍攝《流氓校長》時結緣，該戲還有吳孟達參演，如今三人都已逝世。

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