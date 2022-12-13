曾志偉「0+3」即飛新加坡　姚子羚超Deep V再騷腳被指美貌進化？

政府早前實施「0+3」檢疫安排，不少港人已迫不及待趁聖誕檔期出遊，最熱門旅遊地點必數距離較近的泰國、日本、新加坡等國家，而「獎門人」曾志偉也不例外，近日檢疫鬆綁後，他即飛到新加坡到處出席活動，除了亮相「亞洲影藝創意大奬2022」行紅地氈外，又現身晚會兼與好友飯叙，非常忙碌。

曾志偉、馬國明、姚子羚一同到訪新加坡出席「亞洲影藝創意大奬2022」行紅地氈。（IG@elaine_yiu）

曾志偉到新加坡後，隨即於上周四（8日）出席新加坡惠州會館200周年紀念聯合晚會，根據當地媒體《聯合早報》報道，大會更邀請到現任新加坡副總理及財政部長黃循財出席致辭，而曾志偉都正裝出席，姚子羚亦隨行左右，以超Deep V小性感打扮示人，外加一件白色西裝外套，都頗為搶鏡，當有人要同曾志偉合照時，姚子羚即刻企埋一邊出鏡頭外，認真識做。

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另外，原來除了姚子羚化身「曾女郎」陪伴在側外，馬國明都有飛往當地與曾志偉出席社交場合。有當地餐廳員工於周日（11日）貼出合照，只見三位都親切地與員工影相，曾志偉更同員工大方臉貼臉，照片中可見曾志偉飲到臉紅耳熱，玩得相當盡興。

點擊睇「獎門人」曾志偉臉紅紅：

有網友見到小紅書合照後，留言爆料指曾志偉住濱海灣金沙酒店，「今天早上還在55樓吃早餐」，不過就未有提出任何證據。另外有內地網友認為姚子羚外貌再有進化，可能因瘦了許多而變樣，「姚子羚臉變化好大啊，都快熱（認）不出來了」、「是啊，怎麼要搞成這樣，都沒有自己的個性了。」

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