陳奕迅唱《富士山下》竟輸MIRROR四子？　鏡粉直批原唱：唱到好悶

歌手陳奕迅（Eason）時隔9年終於在上周五（9日）開始舉行25場紅館演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》，歌單誠意十足，雖然有部分是Eason早期推出的歌曲，未必為年輕觀眾所熟悉，也不見有《單車》等大熱歌，但歌與歌之間都有所聯繫，各有主題，足見用心鋪排！Eason在尾段更大騷舞技，48歲依然唱得跳得，實力不容小覷。

Eason一連25場《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》日前於紅館開鑼。（IG@yisiyinyue）

Eason的歌陪伴多代香港人成長，連男子組合MIRROR都曾演唱過Eason的歌。逾一年前，姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）及Edan（呂爵安）於音樂節目《CHILL CLUB》合唱《富士山下》，當時四人唱功頗為青澀，但勝在感情投入，仍然博得一眾鏡粉留言鼓勵支持。

姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Jer（柳應廷）及Edan（呂爵安）於音樂節目《CHILL CLUB》合唱《富士山下》。（CHILL CLUB截圖）

近日網友翻出這段片段，發現有鏡粉留言稱讚MIRROR唱得比Eason好，「我未聽過呢首歌，我再找原唱者聽，Sor不是偏心，但真係MIRROR 4人唱得最好（成日想recall mirror版聽）」

有網友附和道：「我同你一樣啱啱先搵到原唱者係邊個，但係冇聽晒陳奕迅同埋李克勤唱完成首歌，因為佢哋唱到好悶，同埋唱到一啲感覺都冇！」又指聽了無數次MIRROR版本的《富士山下》，大讚MIRROR唱得有感情。

有鏡粉認為MIRROR唱得好過原唱Eason及李克勤。（YouTube圖片）

留言被翻出後惹來其他網友熱議，不少人感到啼笑皆非，有人指可能該兩位鏡粉年紀較小，故未聽過Eason全盛時期的現場演唱，而粉絲全力支持偶像也實屬正常。有人留言指：「時代感問題？」、「鏡仔拯救香港樂壇！」、「我淨係聽過羅文版，點算好」、「就嚟連林子祥梅艷芳張學友都唔及 mirror 唱得好聽」、「佢哋d套路嚟架，見其他歌手唱功勁，就話mirror有感情，到其他歌手有唱功有感情，就話mirror把聲比較有辨識度，到其他歌手有唱功有感情有辨識度，唔好意思，mirror人品好又謙虛又勤力」。

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