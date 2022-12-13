甜蜜的任務 |內地發展走紅圓歌手夢　林曉峰：我要好好去把握

現年52歲的林曉峰 （阿Lo）自從在去年參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》後人氣急升，除了主持綜藝節目之外，還以歌手的身份參加《聲生不息》大展歌喉，獲不少網友讚不絕口。近日，他就在節目《甜蜜的任務》中，大談這近兩年來在內地發展的心路歷程，直言自己一直處於學習狀態中。

林曉峰接受《甜蜜的任務》訪問。（影片截圖）

在《聲生不息》中，林曉峰演繹多首歌曲非常動聽，讓不少網友驚訝原來他是「寶藏歌手」，而他亦直言因為該節目圓了自己一個夢想：「就是把我的夢想成真，（歌手夢嗎？）對，我從小的時候我都很喜愛唱歌，然後突然之間有這個機會的時候，我就覺得我要好好去把握，因為在節目裡面所有都是非常好的歌手，有一些事情就是學到這一種。」

在《聲生不息》中大展歌喉。（影片截圖）

渾厚的歌聲讓不少網友聽出耳油，林曉峰亦曾稱自己是年紀最大的出道歌手，對此他非常感謝節目《披荊斬棘的哥哥》，讓大家能聽看見他多元一面，他表示：「除了拍電影或者是拍電視劇或者是主持人之外，原來也可以唱歌。後來再有這個機會做《聲生不息》的時候，真正的好像出道成為歌手，因為那個節目是歌手才能參與，我就覺得很難的，所以我就給自己一個動力，就是我是新人歌手，告訴自己是新人的話，你就會不斷找機會去學不同的事情，你就會覺得所有的事情，對於我來說就是不夠好，我自己不夠好，我去學，然後就把握這個機會，重新在一個新的那個範圍去重新去發展吧！」阿Lo能懷有如此學習心態，絕對是一件好事。

《聲生不息》圓了他歌手夢。（影片截圖）

另外，對於有網友稱他為TVB黃金配角，他則表示不敢當：「因為很多前輩也是非常厲害，在我同年紀或者是新的一代也有很多，每一個人可能都想當那個主角，你覺得你當那個配角有甚麼感覺？我就跟很多人說，在屏幕或者是戲裡面或者是你看到畫面，我是配角。但是我在我自己的生活當中，在我生命當中，我是主角。」

林曉峰在內地好受歡迎。（《甜蜜的任務》微博圖片）