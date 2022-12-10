無限超越班 | 成龍任召集人　李一桐扮《原振俠》黃絹港味濃？

內地浙江衛視與TVB合作的演技競演綜藝節目《無限超越班》即將首播，繼11月中宣布參與競技的演員後，今日（10日）全員陣容曝光，雖然沒有當初宣傳時擬邀的劉德華、古天樂、梁朝偉等，但也非常強大。由成龍擔任召集人，爾冬陞任監製兼輔導員，惠英紅、吳鎮宇同為監製，佘詩曼今次也升呢做無限經理人，導師全由港星坐陣。



《無限超越班》導師陣容曝光。（微博@無限超越班）

除此之外，節目相繼公開演員們片場大片，每個人都講以廣東話講出自己飾演角色的經典台詞。當中李一桐以白色毛衣搭配牛仔套裝，將一頭長髮撥向右邊，講出《原振俠》中黃絹（李嘉欣飾）的經典台詞，造型也模仿到位，頗有幾分港味；而薛凱琪（Fiona）以一身旗袍現身，眼神柔情似水，扮演《上海灘》中馮程程，隨即「被薛凱琪眼神溫柔到了」的話題更登上熱搜，引起網友熱議；沈月一襲紫袍加身，溫婉可人，道出電影《大內密探零零發》中嘉玲姐（劉嘉玲）的經典語錄：「你肚唔肚餓呀，我煮個面畀你食。」

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除此之外，爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼也演繹了一段個人曾飾演的經典角色台詞，包括《今夜星光燦爛》的潘宗龍、《幸運是我》的謝婉芬、《神經俠侶》的王成以及《宮心計》的劉三好。

然而，由於演員中大部分都不懂廣東話，因此被不少網友詬病：「絕大部分內地觀眾也聽不出來她們粵語台詞說得怎麼樣，反而很可能因為聽不懂她們說的而轉台，然後粵語區的觀眾也會因為聽到她們的塑料粵語而棄台」、「衝著阿佘去的，其他已經不想評價了」、「笑死我了，不看字幕我都不知道說啥，這是什麼粵語」等。

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