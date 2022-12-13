王菀之Ivana已離開寰亞唱片　學Serrini林家謙轉型做獨立歌手？

43歲歌手王菀之（Ivana）2015年加入寰亞唱片，合作多年一直關係融洽。近年Ivana涉獵多個範疇，疫後工作不斷，今年不但亮相好友張敬軒的紅館演唱會，6月於西九文化藝術公園自由空間The Box主辦一連五場的「天使聲樂團古典音樂會」；親力監製舞台劇《PROOF求證》，近日又孖人氣歌姬Serrini（梁嘉茵）一連四場在會展合作開演唱會「AIA Presents：Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」，推出合唱新歌《諸神的黃昏》，更獲讚為「年度最佳演唱會」。

Ivana和Serrini於12月2至4日在灣仔會展舉行《Ivana X Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022》。

惟近日有人發現Ivana維基百科資料有改動，唱片公司一欄中顯示Ivana去年已離開寰亞唱片，經理人公司為其名下的「Ivana Music Limited」，而寰亞官方網頁上仍留有Ivana資料，但2020年後便再也沒有更新過。

王菀之監製舞台劇《Proof求證》。（黃寶瑩攝）

此事引起粉絲討論。有人感到驚訝，「留咗咁多年仲以為佢會一直留喺寰亞添，唔知遲啲會唔會簽去under皇上（張敬軒）嘅飛圖」。有粉絲支持Ivana，指如今做獨立歌手更有發展空間，「都係好事呀，Serrini家謙都係自己公司，都發展得好好」、「香港依家對獨立歌手都好支持，唔一定要有大公司Support。」

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有人指Ivana已轉到「木火娛樂有限公司」（About Now Entertainment Limited）旗下，根據網上資料顯示，該公司成立於2018年2月，有人猜測是否為Ivana成立的娛樂公司。據悉，Ivana確實已離開寰亞。

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