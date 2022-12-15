陳瀅入圍視后十強內地網友勁唔Buy　盤點TVB近年7位「硬捧」藝人

無綫（TVB）早前公布《萬千星輝頒獎典禮2022》10強視帝、視后名單，《下流上車族》「民間視帝」林敏驄呼聲最高，親生仔陳山聰奪獎機會大，反而上屆視帝譚俊彥則10強不入；視后方面，當紅的陳瀅、劉佩玥無懸念入圍，《下流上車族》江美儀、鮑起靜也是大熱人選，而離巢的唐詩詠也有入圍，反而大馬視后龔嘉欣有樣有實力，卻10強不入，只獲提名「最受歡迎電視女角色」，記者會上她重提因拍劇整斷手指尾，眼濕濕說：「冇入圍唔等於冇實力。」

陳瀅、劉佩玥、江美儀等入圍視后，龔嘉欣只獲提名「最受歡迎電視女角色」。（葉志明 攝）

另外，值得留意的是，台慶劇《法證先鋒5》也大熱倒灶，蔡思貝、王敏奕、蔡潔均未有入圍視后。一向追貼TVB消息的內地劇迷亦有留意10強名單，其中有媒體以「TVB繼續硬捧陳瀅入圍 《法證先鋒V》蔡思貝大熱倒灶出局」為題報道10強名單。

有內地媒體直指TVB硬捧陳瀅和蔡思貝。（小紅書圖片）

10強名單惹來網友熱議，不少人紛紛表示蔡思貝沒有入圍是正常，「陳煒江美儀鮑起靜李施嬅派對拿視后都沒輪到蔡吧！」、「為甚麼（蔡思）貝是大熱，簡直無法直視」，更指蔡思貝已經攞過視后，論資排輩應到江美儀、鮑起靜、陳煒，「我知道她拿過了，但真的不想再看見她了」、「這次的視后不是江美儀的話，以後就不要再辦甚麼頒獎禮了，全部你們自己說給誰就好了」。另一邊廂，不少人同意TVB確硬捧陳瀅，「擺明就會畀陳瀅啦，嘥氣」、「不是陳瀅都可以」、「陳瀅，不要，真的不行，太差了」、「陳同蔡都是無謂人」。

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TVB之中確實有不少被視為實力和資源不匹配的藝人，以下為大家盤點近年7位TVB「硬捧」藝人：