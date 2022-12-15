楊英偉奧地利用412港幣買真聖誕樹　不滿物價升20%：有政府補貼Ok

60歲藝人楊英偉近日取得奧地利3年居留證和車牌，之後一家三口和友人食大餐慶祝。友人於Facebook專頁曬出合照，楊英偉開心曬車牌，又拍下印手指模過程，不少人都留言恭喜楊英偉。

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楊英舞接受《香港01》訪問，原來在當地住夠2年便可以攞3年居留證，之後便可攞永久居留權。

楊英偉近照，不少人指楊英偉好像瘦了，但其實很大隻。（受訪者提供圖片）

至於攞車牌亦十分簡單，只需要備齊醫生紙、住址證明、香港車牌等文件，再到運輸署排期入紙，三個月內申請獲批便成功取得當地車牌。楊英偉花費了約20多萬港紙買了一架Volkswagen商旅車，又大讚奧地利養車容易：「淨係300歐元就可以泊足兩年車，圍返港紙都係百幾蚊一個月，去隔離區入錶都係大概9蚊個零半個鐘；入油就1.6至1.7蚊歐元一公升。」趁住世界盃熱潮，令楊英偉興起下年到克羅地亞自駕遊的念頭，「食海鮮、吹吓海風咁。」

楊英偉的Volkswagen商旅車。（受訪者提供圖片）

臨近聖誕，楊英偉買到一棵如假包換的聖誕樹回家裝飾，連木架只需50歐元，「一打開門聞到有樹嘅香氣。」楊英偉又行了4個聖誕市集，飲熱紅酒，樂得逍遙，唯一不滿是近日當地食物價格上升了10至20%，「之前有啲人出嚟抗議，後來政府有補貼，都Ok嘅。」

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