楊英偉攞奧地利3年居留證及車牌　開心曬證件兼印指模食大餐慶祝

60歲資深演員楊英偉今年1月接受《香港01》獨家訪問，自爆已偕92歲的父親一家四口移民奧地利維也納，並取得當地居留權。他大讚奧地利物美價廉，物價為香港三分一至二分一，一家四口居於月租約一萬元、擁有150年樓齡的1,300呎寓所，生活舒適。6月楊英偉又被爆出以1,100萬沽出其日出康城首都1個4房單位，勁賺538.2萬元，當時他再透露會再於當地買樓，買古堡都沒有問題。

楊英偉去年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖照片）

原來楊英偉已在維也納定居兩年，日前他陪同家人前往奧地利移民局打手指模，及辦理延居留手續。陪同楊英偉的朋友於Facebook透露：「如無意外，楊先生將會取得三年居留咭，離『永久居留』又邁進一大步......」他又透露，楊英偉同日已取得奧地利駕駛執照，「以後在歐盟可以自由開車出入......#開心日子過得特別快」。

楊英偉舉家移民奧地利 大讚勁宜居：4個半港紙可以買到6個豬仔包

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楊英偉開心地曬出證件，並拍下老婆和仔仔印手指模的照片，辦完手續後他們更到餐廳食大餐慶祝，一家三口在攝氏負5度下均穿上黑色厚羽絨，非常齊心。而楊英偉在近照中臉頰消瘦了，不過精神狀態相當不俗。

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不少網友紛紛留言恭喜楊英偉取得駕照和三年居留證，楊英偉留言感謝「奧地利KOL」好友霍先生。楊英舞接受《香港01》訪問，原來在當地住夠2年便可以攞3年居留證，之後便可攞永久居留權。

楊英偉最近近照，好似瘦了，但其實很大隻。（受訪者提供圖片）

至於攞車牌亦十分簡單，只需要備齊醫生紙、住址證明、香港車牌等文件，再到運輸署排期入紙，三個月內申請獲批便成功取得當地車牌。楊英偉花費了約20多萬港紙買了一架Volkswagen商旅車，又大讚奧地利養車容易：「淨係300歐元就可以泊足兩年車，圍返港紙都係百幾蚊一個月，去隔離區入錶都係大概9蚊個零半個鐘；入油就6至7蚊歐元一公升。」趁住世界盃熱潮，令楊英偉興起下年到克羅地亞自駕遊的念頭，「食海鮮、吹吓海風咁。」

楊英偉的Volkswagen商旅車。（受訪者提供圖片）

臨近聖誕，楊英偉買到一棵如假包換的聖誕樹回家裝飾，連木架只需50歐元，「一打開門聞到有樹嘅香氣。」楊英偉又行了4個聖誕市集，飲熱紅酒，樂得逍遙，唯一不滿是近日當地食物價格上升了10至20%，「之前有啲人出嚟抗議，後來政府有補貼，都Ok嘅。」

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楊英偉香港留大廈單位收租 打算於奧地利置業：買古堡應該冇問題