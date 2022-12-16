無限超越班 | 薛凱琪被許紹雄串？　自認標籤「香港最後的少女」

內地綜藝節目《無限超越班》邀請成龍、爾冬陞、惠英紅、佘詩曼、吳鎮宇等名導及資深演員坐陣，吸引大批網友關注，話題不斷。



《無限超越班》陣容豪華。（微博@無限超越班官博）

在先導片中，許紹雄負責為學員派發工牌，薛凱琪（Fiona）曾與對方兩度合作，因此進入大廳一見到許紹雄分外開心，不過許紹雄依然「公事公辦」，故作正經問Fiona「你叫咩名？」並為她找出工牌，更竟打趣道：「點解唔同咗樣嘅？我識嘅薛凱琪冇咁靚喎，你今日係咪撞鬼呀？你今日特別靚！」其後將工牌交給Fiona。

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難得見到老友，Fiona也同許紹雄寒暄：「你日日都喺度返工呀？」結果被對方反串：「吓？返工梗係日日㗎啦，有隔日嘅咩？冇講咁多閒話，唔該呢度簽個名。」令Fiona笑到停唔到。

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Fiona天生有一副「娃娃臉」，儘管已經41歲，但樣貌身材都保養得宜，皮膚光滑白皙，被大眾封為「香港最後一個少女」，唯近年屢陷「變臉」爭議，但她也從未回應。今年通過參加內地綜藝節目《乘風破浪3》，Fiona再度人氣急升，現在又加盟《無限超越班》，更是令網友倍感期待：「这段老友相遇记太有意思了」、「還是不敢相信她40歲了」、「好美啊」等。