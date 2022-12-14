爾冬陞為《無限超越班》上網課　薛凱琪李一桐搶做《宮心計》反派

由爾冬陞、吳鎮宇、佘詩曼、惠英紅等坐陣導師團的演技競演綜藝節目《無限超越班》即將於本周六（17日）正式首播，今日（14日），爾冬陞與一班學員薛凱琪（Fiona）、李一桐、李治廷等齊聚上網課，討論個人對香港影視的認知，以及最想做的角色。



爾冬陞為一班演員學員上網課。（視頻截圖）

出道多年的薛凱琪首次觸電作品《早熟》及第一套內地劇集《新不了情》都是由爾冬陞執導，兩人早於18年前結緣，對於在節目中的心儀角色，薛凱琪直言：「如果第一次我希望《宮心計》吧，因為古裝我拍過，所以我肯定就是奔著可以演一些比較不一樣的（角色），然後反派。因為你看很多我們的導師都是香港資深演員或者導演，那也許我真的能抽到這個的時候，也可以問問他們的意見，他們都演過很多大古裝。」而李一桐表示: 「其實我也是想演《宮心計》裏面楊怡（楊茜堯）老師，就是那個反派的角色，我拍了這麼多年的戲也沒有演過那種反派角色，我覺得對我來說很新鮮，也挺想挑戰的，再如果要是再選一個的話呢，《巾幗梟雄之義海豪情》裏面鄭九妹那個角色，因為她非常有原則性，內心很剛強、很剛硬的一個女性，什麼都是靠自己的力量去處理所有的事情，也是我很想挑戰的類型。」

對此，網友們都大感期待，紛紛呼籲兩人合作：「想聽她講，打你就打你還要挑時間嗎，哈哈哈，肯定好帶感」、「希望你倆如願一起演宮心計」、「這倆cp可以叫一琪宮心計」等。