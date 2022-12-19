世界盃2022｜決賽由阿根廷勝出成功稱王　周星馳上載美斯照片道賀

《2022年國際足協世界盃》已經完滿結束，決賽由阿根廷對法國，上半場先是2:0完場下半場追平至2:2，需要加時作賽，在加時的時候兩隊追至3:3，結果需要以互射12碼來分勝負，最後阿根廷4:2勝出比賽，成為今屆世界盃的冠軍。不少藝人都是阿根廷的球迷，在11時開始這場冠軍爭奪賽時，大家都紛紛在社交平台發文力撐自己喜歡的一隊，而周星馳亦有在社交平台發文祝賀。

周星馳亦有在社交平台發文祝賀 (IG圖片)

周星馳昨日（18日）發文叫愛犬Kio選擇今次世界盃的輸贏，之後Kio將手搭在阿根廷國旗上，周星馳便配上對白：「梗係呢隊，all in啦bro！」可以見到周星馳十分支持阿根廷一隊，比賽完後周星馳上載了美斯的照片，祝賀阿根廷成功稱王。

周星馳發文叫愛犬選擇今次世界盃的輸贏 (IG圖片)

不少藝人都在自己的社交平台上載了看決賽的照片，不少人都指今屆世界盃十分刺激，更有不少藝人看得十分緊張一直在大叫。高海寧亦發文話：「緊張瓜咗～全程企係度嗌住睇完，心血少d都搞唔掂，好精彩呀呀呀！！完美結局🇦🇷🇦🇷！」而蔡卓妍（阿Sa）早前亦上載了美斯親筆簽名球衣支持偶像，阿Sa更說：「今晚決定着住佢！」而比賽後阿Sa亦有上載了穿上美斯親筆簽名球衣。

高海寧亦發文話緊張 (IG圖片)

阿Sa亦有上載了穿上美斯親筆簽名球衣 (IG圖片)

點撃睇下藝人們見到阿根廷勝出有幾高興：