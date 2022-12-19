韓劇《Missing：他們存在過2》周一啟播　高洙許峻豪玩Bromance情

暌違兩年，由高洙、許峻豪、安昭熙和河俊主演的人氣韓劇《Missing：他們存在過》終於在一片歡呼聲中推出續作！作為「韓國公認四大型佬」之一、高洙時隔兩年的回歸大作，《Missing：他們存在過2》未開播已引發網民關注，除了高洙和許峻豪火花四射的Bromance情外，李姃垠的活潑演出同樣令人會心微笑！劇集於周一（19日）起逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

暌違兩年，由高洙、許峻豪、安昭熙和河俊主演的人氣韓劇《Missing：他們存在過》終於在一片歡呼聲中推出續作。

有別於劇中「金昱」行事浮誇、能言善辯，現年44歲的高洙鮮有亮相綜藝和接受訪問，他曾自言年輕時個性憂鬱寡言、也害怕在人前表現自己，還自嘲因為表現不佳而沒有收到綜藝節目的邀約，不過看似木納的他卻是圈中享負盛名的愛妻號！

作為「韓國公認四大型佬」之一、高洙時隔兩年的回歸大作，《Missing：他們存在過2》未開播已引發網民關注。

對妻子一見鍾情

2012年，正處於事業巔峰的高洙宣布迎娶比他小11歲的校花級大學生金惠妍，引發韓國上下關注！為了保護愛妻，他親自撰文向粉絲解釋，並在婚禮當日當眾示愛：「從第一次見面的時候我就有了結婚的想法，我們一直互相牽掛和關心對方，以後會更加努力、誠實地生活，請祝福我們幸福快樂地生活吧！出道至今我一直將大家給予我的厚愛銘記於心，今後我會成為一個好男人、好家長、好演員。」婚後二人在五年間誕下二子一女，生活幸福美滿。

高洙和許峻豪在劇中有火花四射的Bromance情。

不在意美貌：希望大家看到我的內在

愛情事業兩得意、加上萬年不老的凍齡外型，高洙絕對是人人稱羨的人生勝利組！不過他早年接受訪問時曾透露不太在意外貌：「我覺得只要是人都會變老，對於外貌並不會太過在意；我很感激上天賜給我好看的臉，但我更多時都想著如何努力的演戲，如果大家能夠看到內在的那一面，我會感到很欣慰。」

高洙曾透露不太在意外貌。

全新懸疑奇幻韓劇《Missing：他們存在過2》將延續首季劇情——以聚集失蹤亡者靈魂的村莊為背景，講述主角們致力尋找消失的屍體，並追查事件真相的故事。能夠看見靈魂的「難兄難弟」金旭（高洙飾）和張判錫（許峻豪飾）將再度組成拍檔，並在全新的亡靈村莊裡遇上總愛開懷大笑的可愛亡者姜恩實（李姃垠飾）與吳日勇（金東輝飾），寫下新的故事。

劇集周一起逢星期一、二在「黃Viu」上架，觀眾亦可一併收看Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《紅氣球》和《夏日大罷工》，免費緊貼韓流進度。