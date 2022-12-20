瘋傳熱戀鄧麗欣前男友　郭雪芙不避嫌變王子「鄰居」揭真正關係

郭雪芙日前出席台灣兒福聯盟《點燃生命之火幫助偏鄉兒少》捐年菜活動，提到過年，她從小因母親過世、父親長年在外工作，總是期待和家人團聚吃團圓飯的日子，尤其因家鄉在海邊，年菜中總有滿滿的海味，得以在感受年節氣氛同時，更大飽口福。



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自出道以來，郭雪芙感情生活向來備受關注，近年來更與王子邱勝翊合作拍戲又是鄰居，加上還有不少共同朋友，屢屢被傳緋聞，前陣子還因出遊遭偷拍被爆秘戀，繼男方在出席活動時只認「好朋友」後，郭雪芙則稱家裡的長輩看到新聞頗為擔心，但一如王子所言，彼此就是朋友關係，她認定的男友標準只有一個，即時會「帶回家」，認為另一半必須獲得家人的認可與喜歡：「沒帶回家就是沒有，未來我有另一半的話，我會帶回家」，還補充一句：「今年沒有要帶回家的人。」

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郭雪芙聖誕節將至，郭雪芙表示，可能會和朋友一起玩交換禮物，但她有原則：「不玩爛禮物交換，我怕我會生氣。」她笑說平常偏好香氛產品，但沒想到竟收到「蚊香」，大呼「最爛禮物」，被問是否會曬出交換禮物遊戲照片？她笑說：「不一定耶，因為有些朋友可能不想被PO出來吧」。

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