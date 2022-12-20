傳中居正廣就盲腸癌第3次動刀「遇手術意外」徹底拒絕探訪惹揣測

尊尼事務所團體SMAP於2016年解散後，包含木村拓哉在內的前成員們大多活躍在戲劇圈，隊長中居正廣則持續發揮所長，主持多個綜藝節目。然而今（2022）年驚傳他罹患盲腸癌，9月才做完手術，現在又傳出他再度入院休養治療，醫療界人士透露主治醫生是大腸癌名醫，而且中居正廣整個人暴瘦，拒絕親友探病。



中居正廣今（2022）年7月接受盲腸炎手術時，意外發現罹患盲腸癌，因此9月時再度開刀，不過他的健康似乎持續未見好轉，10月中他休養後曾一度回到主持的節目，但當時中居正廣整個人暴瘦，許多觀眾擔心他的身體狀態，結果11月4號又宣布將告假節目到年底，這也是他今年第三度休養。

【圖輯】突然暴瘦網民勁擔心！點圖放大看更多中居正廣近照👇👇👇

+ 18

根據日媒《新聞郵報SEVEN》追蹤報導，業界人士表示，中居正廣在這段休養期間中接受今（2022）年第三次手術，當初預料這應該是一場不到1小時的小手術，沒想到開始後竟發現整場手術意外困難，出現始料未及的不測狀況，導致花了好幾個小時才完成。

醫療界人士則透露，中居正廣術後在東京都內某間高級醫院住院中，他所在的病房更是VIP室，不僅有最先進的醫療器材，病房內的設施一應俱全，還能看到窗外美麗的景色，而負責照顧中居正廣的，則是曾擔任重量級政治家主治醫生的某大腸癌、大腸炎權威名醫。

【相關圖輯】2022日本藝人身家暴跌排行榜《全裸監督》演員性侵多名女星排第2（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

雖然相關親友表示，中居正廣本次手術成功，不過因反覆出院又住院，搞得他本人難以樂觀看待病情，加上現在因精神狀態不佳，吃飯難以下嚥，體重直直落，身形消瘦，因此中居正廣現在徹底迴避與人見面，更將想來探病的親友拒於門外。

周遭的人都建議中居正廣應該好好休養3個月，只是身為一個工作狂，中居正廣現在還是把目標放在1月就回到螢幕上，希望能趕快復出，別帶給節目組困擾，不過親友都認為他這樣實在太勉強，希望在意工作人員的他，能更在意自己的身體健康。

延伸閱讀：

《星光》女歌手棄穩定收入追音樂夢 窮啃吐司度日心聲曝

【本文獲「TVBS」授權轉載。】