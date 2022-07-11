安倍晉三遇刺｜日本藝人悼念：中居正廣穿黑西裝　華原朋美po合照

日本前首相安倍晉三7月8日遇刺喪命，享年67歲，不少日本藝人公開弔唁，「SMAP」前隊長、現為名主持人的中居正廣日前穿着宛若喪服的服裝主持節目，開頭便沉痛表示遺憾；日本知名大姊大主持人和田現子則是回憶和安倍相處的點滴，坦言很難接受這樣的事實；女歌手華原朋美也曬出自己與安倍及其夫人的合照悼念。



中居正廣在7月9日主持的新聞節目上，身穿宛如參加喪禮的黑西裝配白襯衫，開頭便沉重表示，令人遺憾的事態，7月8日安倍晉三被槍擊身亡。

72歲的和田現子7月10日在其主持的節目中回憶和安倍晉三相處的點滴，透露她跟安倍晉三常在同個地方吃飯，遇到時有時會一起拍照，也會閒話家常，發生這樣的事情，她只能表達誠摯的哀悼之意。看到安倍被槍擊的那一幕，和田指出，甚麼話都說不出來。

華原朋美也在Twitter回憶表示，安倍晉三和其夫人安倍昭惠曾去觀賞她主演的舞台劇，當時安倍還在台下溫柔地笑着拍手，演出結束後，她還問能否和安倍合照，安倍親切回應說好啊，這是令人一生難忘的回憶。

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