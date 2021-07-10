撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-10 07:00

相信大家都很好奇日本藝人的薪酬，到底當紅藝人一年賺多少錢？最近日本媒體「NewSee」，分析男星們的影視作品演出次數、廣告數目和歌手演出活動等數據，估算出他們在2021年的總收入，並排列出「吸金力最強」的20位男星！J家的「嵐」五子，包括已暫時退出娛樂圈的大野智都有上榜，而被公認最有錢的「大神」木村拓哉，居然輸給某位演員屈居第二？！

【第20位】片岡愛之助－估計年收入：1億2100萬日圓（約港幣855萬）

日本男演員，童星出身，在1993年作為歌舞伎第二代片岡秀太郎的養子承襲片岡愛之助之名，後來因出演《半沢直樹》的「黑崎娘娘」而備受矚目。

【第19位】玉木宏－估計年收入：1億2200萬日圓（約港幣862萬）

2006年飾演《交響情人夢》的「千秋王子」而爆紅，之後陸續有很多演出機會，包括大河劇、舞台劇、電影等。

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同場加映：真劍佑爸爸拍港產片、Kōki超似木村拓哉 10位日本最強基因星二代

日本很多年輕人夢想入娛樂圈做演員、歌手，可是想入行的人實在太多，有些人出道10年以上還是寂寂無名。常說要成為藝人，就必須要有「星味」，一班「星二代」遺傳了明星父母優秀的基因，天生就是藝能界的資優生！《Opener 開罐》數10個擁有超強基因的日本「星二代」，其中包括木村拓哉和工藤靜香的女兒Kōki、搖滾樂團「ONE OK ROCK」的主唱等，新生代男神新田真劍佑的爸爸居然是港產武俠片的主演影星？！

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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