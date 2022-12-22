無限超越班｜趙櫻子享受顏值似四位女星　爾冬陞：你這名字不能用

內地綜藝節目《無限超越班》大受歡迎，其中內地女星趙櫻子在面試時以「迪冪孟扎」（迪麗熱巴﹑楊冪﹑孟子儀﹑古力娜扎）綜合體來介紹自己，令一眾導師相當疑惑。不過經她解釋清楚之後，大家已甚明白，而她似乎非常享受樣貌能像她們，令導師之一的吳鎮宇亦忍不住嘲諷。

《無限超越班》請來多位香港演員助陣。（影片截圖）

趙櫻子在面試時以「我是「迪冪孟扎」趙櫻子」來介紹自己，一開始多位導師相當不解，但經過她解釋得知原來是指她的樣貌與女星迪麗熱巴﹑楊冪﹑孟子儀﹑古力娜扎相似，大家才明白。而對於網友取的外號她似乎相當開心：「網友給我起的外號，我當時立刻就收下了。所以我很開心，因為我認為她們是娛樂圈的顏值天花板。」但站在導演爾冬陞的角度上，認為這可能是網友的一種嘲笑，但她似乎不那麼認為：「我真的認為她們是娛樂圈的顏值天花板，所以我就把它轉化為這是對我的表揚。」

趙櫻子用「迪冪孟扎」綜合體來介紹自己。（影片截圖）

而坐在爾冬陞的吳鎮宇聽她的自介後亦不禁有所懷疑：「但你不覺得是一個四不像的一個貶義嗎？」隨後鏡頭一轉，張可頤就向她發問：「你覺得跟她們四個人有甚麼相同之處呢？」她二話不說表示：「我覺得是顏值可能比較有一點，可能網友覺得比較相似。但是我沒有把我的演技和她們來比，我就跟自己比。」而後半段的話，令吳鎮宇聽上來有所解讀為：「演技方面不要沾到這四個人，是這個意思嗎？臉孔我不介意，演技別來了。」令旁邊幾位導師都笑出聲。

對於趙櫻子相當享受似她們四位，導演爾冬陞亦看不下去：「我告訴你，你這個名字不能用的。」而惠英紅亦叫她要做自己，不要做別人。

吳鎮宇亦忍不住嘲諷趙櫻子。（影片截圖）

另外，吳鎮宇見到她跌倒的照片，亦不禁懷疑：「為甚麼摔得那麼假呢？」事實上，趙櫻子近年不斷被網友批評，認為她在娛樂圈的言行舉止非常做作，想成為話題人物而已。 早前，參加綜藝節目《乘風破浪3》時，與蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）相處了一整天，但仍竟將阿Sa誤認是阿嬌，讓不少網友認為她根本想趁機炒作。而是次又在節目上將「迪冪孟扎」掛在口邊，又讓大家認為她是想透過節目製造話題，令到大家相當討厭。

趙櫻子將阿Sa誤認是阿嬌。（影片截圖）

而對於做甚麼都犯眾憎的她，面對負面新聞纏身，她表示是大家有所誤解而已：「大家對我有誤解，原來我其實不太會做真實的自己，我總是端着，然後特別害怕別人說甚麼，但我現在覺得演員最重要的，一定要臉皮厚一點，好演員都是被罵出來的。」

趙櫻子一直以來不斷被網友批評。（影片截圖）