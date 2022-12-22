再見愛人2｜苑瓊丹神邏輯調解婚姻　直勸艾威：你身在福中不知福

藝人艾威與前妻陳美玲（Lisa）最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》掀起不少關注。而在最新一集節目中，身為他們好朋友的苑瓊丹就前來做嘉賓，在了解並開解他們婚姻情況下，Lisa終於道出隱滿不做手術的真相，同時神邏輯分析告訴艾威因打麻雀而離婚是不值得的，因她的調解艾威終被服軟向Lisa道歉，苑瓊丹的高情商對話讓不少網友讚不絕口。

苑瓊丹做嘉賓調解好友的婚姻狀況。（影片截圖）

作為艾威與Lisa的調解員，苑瓊丹用各種換位思考去了解他們的婚姻，在聊天過程中艾威講道是不滿她不聽話治病，又因打麻雀關係而令這段婚姻走向破裂。最終在苑瓊丹的調解下，Lisa終於道出不做手術的真相，原來一切都是為了他：「我有一個老闆讓我簽三年的合同，不可能你簽完合同你又跟我講，我要現在做手術了。我要起碼兩三個月可可能回公司。後面再過兩三年剛剛巧是他跟電視台的合同改變，有一段時間他在工作上面不太順暢，他感覺他不可能再這樣下去了，他要找一個好的機會，找一個好的角色，找一個好的劇本去拍這個戲，但是有一個最壞的不好的事情是工資，他沒辦法可以保障，我這個時候我跟他講『老公如果你真的確定要做這個事情，我會支持你，你做甚麼都可以，不用擔心，家裡所有的事情我都可以幫你』所以我在工作上面，我不可能放棄，如果我放棄家裡所有開支誰來應付。我答應他的事情，我肯定要做好它，所以為什麼我沒有馬上去做這個手術，但是這個原因我都沒有跟他講。」

Lisa終於道出隱滿不做手術的真相。（影片截圖）

雖然艾威一直不知道真相，而她沒有告訴對方的原因全是想顧及他的感受：「因為我看到他當時這個狀況，這個精神上面都不太好，我不想在他最不開心的狀況下，還要再告訴他這麼多原因，我寧願選擇大家冷靜下來，我再跟他說。」當艾威聽完真相之後表情變得相當不自然，原來自己失業的時候竟然是同Lisa手術時間撞在一起。

艾威聽完真相之後表情變得相當不自然。（影片截圖）

經過對話之後他們二人似乎釋懷許多，Lisa亦大方地為自己的過錯而向艾威道歉，雖然他一直將對方愛打麻雀一事，認為是導致離婚的關鍵點，但最後經過苑瓊丹用自己的婚姻例子告訴他打麻雀是不值得離婚，點出夫妻之道就是要尊重對方的生活，最終艾威亦為自己的過錯向Lisa道歉。

二人為自己的過曾向對方道歉。（影片截圖）

而苑瓊丹直面向艾威表示：「我覺得你真的有點身在福中不知福，她對你是非常無私的，我覺得你放棄她，是你人生非常大的遺憾，你要找到一個那麼愛你的人，好難的。我不想你以後會後悔，太不應該了。」不少網友紛紛稱讚她的邏輯清晰，激讚她調解方式高明，而她亦自爆已勸好兩對夫妻，未知Lisa同艾威會否因為好友的說話而再三思考，最終決定走在一起呢？

苑瓊丹用自己的婚姻例子告訴艾威打麻雀是不值得離婚。（影片截圖）