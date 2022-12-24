《今際之國的有栖2》3大賣點逐個數　山下智久全裸曬「隱世靚股」

【今際之國的有栖2／Netflix／山下智久】《魷魚遊戲》熱播一整年，同樣為生存而必須闖關解謎題材的《今際之國的有栖》第2季，22號已經在Netflix上架！



《今際之國的有栖2》除了男、女主角山﨑賢人、土屋太鳳，最新一季還加入山下智久、恒松祐里、磯村勇斗等強大陣容，加上更燒腦的關卡、更殘酷的人性考驗，還有超華麗的動作場面，讓劇迷看得相當過癮，這次就來整理《今際之國的有栖》的3大看點。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《今際之國的有栖》劇情簡介

Netflix日劇《今際之國的有栖》改編自麻生羽呂原刊載於《週刊少年Sunday S》與《週刊少年Sunday》的生存驚悚漫畫，劇情描述男主角有栖（山崎賢人飾）原本是個散漫的無業青年，沉迷電玩遊戲。某天他意外闖入看似東京的怪地方，但整座城市不知為何空蕩蕩的，他和幾個朋友更發現，想要存活就必須在險惡的遊戲中捉對廝殺。

在這個怪異的世界中，他認識了隻身闖關的年輕女子宇佐木（土屋太鳳飾），兩人聯手破解一個又一個的謎團，過程中不僅賭上自己性命，也被迫面對生命的意義，如今為了解開「今際之國」的謎團，也為了回到原本的世界，有栖與同伴必須闖過一場比一場考驗人性、背叛且更艱難更危險的關卡才行。

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《今際之國的有栖2》賣點一、「愛麗斯夢遊仙境」異世界，啤牌花色、數字定關卡難度

本作男主角的姓氏為「有栖」，在日文中音同「愛麗斯」，也因此從原文片名「今際の国のアリス」（今際之國的愛麗斯／有栖）中，就藏有「愛麗斯夢遊仙境」的含意，女主角姓氏「宇佐木」則在日文中音同「兔子」，劇中也還有「帽匠」等角色，讓整個世界觀如夢境一般難以捉摸又神祕。

另一大特色為關卡以「啤牌」為主題，會以牌的花色決定遊戲類型，黑桃為體能類、愛心為考驗人性的心理類、方塊為知識類、梅花則是與團隊合作有關；數字大小則是關卡難度，在第1季中，遊戲關卡的難度僅來到「紅心10」，更困難的J、Q、K等牌面即將出現，甚至還有讓人費解的「人頭牌」，讓人期待參賽者即將面對的挑戰。另外，劇中每個人必須參加遊戲才能獲得「簽證」，延長留在怪異世界中的天數，否則就會立刻被處死。

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《今際之國的有栖2》賣點二、山崎賢人突破宅男界限、山下智久「誠意全裸」

除了燒腦鬥智、看盡人性邪惡以外，演員群當然也是亮點，除了「漫改小王子」山崎賢人，還有有著勇猛身材的山下智久。山崎賢人在訪問中提到，雖然角色原本是個窩在房間裡的電動宅男，但經過第1季的洗禮後變得更堅強，希望最新故事中能帶所有參賽者撐到最後。山崎賢人還提到，為了拍攝第2季，自己首度拿槍、拍攝飛車追逐的場景，彷彿不只角色，自己在現實生活中也受到鍛鍊。

山下智久的好身材當然也是一大亮點，尤其這次在劇中飾演的「遊戲關主梅花K」久間欣治是位「裸體藝術家」，他自然有「充分理由」配合原作設定大露特露，甚至還從背部一路全裸露到緊實的屁股，被劇迷們大讚「太有誠意」。山崎賢人也在訪問中透露，其實自己在片場有跟山下智久借健身器材來用用，足見「山P」平常在IG上曬訓練照可不是擺擺POSE而已，片場也成了他的訓練場。

山下智久從背部一路全裸露到緊實的屁股。（《今際之國的有栖2》劇照）

《今際之國的有栖2》賣點三、玩到懷疑人生！「詭異世界」的真面目第2季將揭曉

在第1季中，被迫加入遊戲的參賽者彼此之間為了存活而耍機心，不斷背叛又遭背叛，還要眼白白看著同伴們死去，在異世界的人生彷彿只剩下「花式死亡」的意義，然而讓彼此能支撐下去的最大目標，就是回到原本的正常世界。第1季結尾出現的「黑長直女孩」加納未來邀請參賽者一同進入「人頭牌關卡」，主角一行人是否能透過這名關鍵人物解開異世界的謎底，是否能回到日常生活，都即將在第2季揭曉。

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