Netflix公佈12月上架片單：明日戰記、今際之國2、艾蜜莉在巴黎3…

Netflix近日公佈12月上架、下架的片單，其中里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《不赦島》（Shutter Island、台譯《隔離島》）確定下架，讓網友苦喊：「拜託不要！」



至於12月上架的電影方面，則有《明日戰記》、《吉拿域戴拖路之皮諾丘》（Guillermo del Toro's Pinocchio），劇集也讓人期待，包括《艾蜜莉在巴黎：第三季》、《今際之國的有栖：第二季》等多部作品：（點圖放大看Netflix12月上架片單👇👇👇）

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