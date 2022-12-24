聲生不息 |節目添食嘉賓陣容曝光　網猜測王心凌伍佰許光漢都有份

TVB與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，有見及節目組已官宣會推出《聲生不息.寶島季》。近日，網上更流傳一份嘉賓陣容的人物剪影，暫定這8位歌手作為固定嘉賓，掀起網友紛紛猜測。

傳出《聲生不息.寶島季》人物剪影。（微博圖片）

據網上傳出一張《聲生不息.寶島季》人物剪影而看，暫定有8位歌手作為常駐嘉賓，而他們當中有全能型創作才子﹑高音唱將﹑華語樂壇的領軍人物等。除了他們8位之外，節目還邀請多位新生代歌手加盟做流動隊員，他們當中有台灣偶像劇實力演員﹑歌手﹑《聲林之王》優秀選手等，新舊交流創造不同的新鮮感。

網友紛猜人物剪影包括有劉若英﹑王心凌﹑華晨宇。（劉若英微博圖片﹑王心凌微博圖片﹑華晨宇微博圖片）

雖然只是剪影而已，不過卻引來不少網友分析，猜測左一的長髮女子就是歌手王心凌，左二男子就是搖滾歌手伍佰﹑左三是周華健﹑左四是劉若英﹑右一是樂團告五人﹑右四是華晨宇，還有猜指是任賢齊﹑范曉萱等，各有不同的猜測。

新生代歌手網友猜測是許光漢﹑李友廷。（許光漢微博圖片﹑李友廷微博圖片）

而對於新生代歌手的猜測，有網友指出左上是台灣偶像許光漢﹑中上是內地歌手裘德﹑右上是90後唱作音樂人9m88﹑左下是《聲林之王2》優秀選手陳忻玥﹑中下是《聲林之王》冠軍李友廷﹑右下是唱作音樂人黃宣。據指節目在明年1月錄製，播出時間在2月中下旬，我們就拭目以待。