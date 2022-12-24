大劉劉鑾雄與呂麗君情斷8年　忽然合體驚現銅鑼灣行街疑發火鬧人

大劉劉鑾雄日前與前女友呂麗君驚現銅鑼灣皇室堡，當日兩人與三名近身保鏢現身商場行街，雖然大劉戴住口罩，但仍一眼便被途人認出，他身穿一套淺藍色套裝，在鬆身衫褲下依然看得出他瘦削的身形。期間有一名男子蹲在商場一角的柱下，大劉見狀即大聲問對方：「你做乜坐係度呀？」事發經過剛好被一名途人目睹並拍下。

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該名拍了片的家庭主婦王太接受《香港01》電話訪問時，講述了當日事件的始末。王太講道：「嗰日下午5:30我同屋企人喺皇室堡行街，背後有班人行過，原來係大劉同呂麗君，仲有3個保鏢。佢哋行經嘅地方有條圓柱，圓柱下面有個男人蹲咗喺度，咁大劉當時已經係經過咗嗰個男人，點知佢就話個男人好阻住佢，仲突然行去問個男人『你做乜坐係度呀？』個男人嚇到即刻企起身，答佢話『有啲攰』。但係大劉就好大聲兼爆晒粗咁鬧個男人，鬧佢『你知唔知你阻x住晒呀！喂！走啦！使唔使搵人趕你呀？你無做啲嘢阻住人啫，依家有人影喇！』隨即有好多個保安跑埋去拉個男人走。成個過程大約20秒左右，大劉好似失咗控咁，呂麗君就企喺旁邊無出聲。」

這次大劉與呂麗君情斷8年後再度合體亦成為焦點。大劉與呂麗君曾拍拖多年，呂麗君於2002年為劉鑾雄誕下大女劉秀盈，於2010年誕下細仔劉子鋒。大劉於2016年登報表示他與呂麗君已於2014年正式分手。

劉鑾雄呂麗君曾愛得甜蜜備受寵愛 最終敗給甘比遭登報宣告分手

大劉與呂麗君。(vcg)

大劉一向是性情中人，他曾因為保護仔仔而當街鬧人。大劉曾於2018年公開鬧爆模特兒許珮榆（Diva）在扶手電梯上掛住用手提電話不捉實扶手，當時有人鬧Diva：「積你個福！積你老母！佢受傷係咪你賠呀？」指她不扶住扶手會撞到小朋友。Diva不忿指自己有睇路並與對方兒子保持距離，最後兩人爭吵足足十分鐘，更變成隔空罵戰。繼Diva在網上還擊後，大劉回覆傳媒時便指Diva是「整容怪物」和「整容整咗N次」。事後Diva在社交網站交代事件，她寫道：「因為在扶手電梯上我與大劉的兒子是有點距離的，所以關於我拿不拿手機看電話根本不會影響到他。」她指自己好聲好氣跟對方說自己有睇路，但對方卻失控爆粗。