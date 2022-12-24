劉鑾雄呂麗君曾愛得甜蜜備受寵愛　最終敗給甘比遭登報宣告分手

大劉劉鑾雄日前與前女友呂麗君（現名呂姵霖）驚現銅鑼灣皇室堡，兩人當年曾高調分手，如今再次走在一起實在令人大感意外。現年71歲的大劉與現年45歲的呂麗君曾經愛得甜蜜，呂麗君深得大劉寵愛，獲贈無數名貴珠寶手袋，金錢以及豪宅。呂麗君於2002年為劉鑾雄誕下大女劉秀盈，於2010年誕下細仔劉子鋒。

大劉與呂麗君。(vcg)

正當外界以為呂麗君有機會成為第二任劉太時，甘比 (陳凱韻) 卻介入了她與大劉的感情世界。有傳甘比乖巧聽話深深得到大劉的寵愛，更逐漸取代呂麗君在大劉心見中的地位。現年43歲的甘比於2008年為大劉誕下大女劉秀樺、於2012年誕下二仔劉仲學，與大劉在2016年結婚正式成為劉太，於2018年誕下三女劉秀兒。

呂麗君當年曾指大劉遭到禁錮，大劉對此作出澄清，並接受訪問力數呂麗君多年來不停以不同藉口向他苛索金錢，又指呂麗君「好鐘意老作」，但他一直想着家醜不出外傳，可是最終忍無可忍，才採取行動。他甚至形容呂麗君是「百分百蠢人」、「面皮厚過恐龍皮」直指對方「攞極都唔夠」、「錢緊要過條命」，相反甘比則從沒有要求過他買禮物，完全不貪錢，與呂麗君形成強烈對比。

呂麗君與甘比爭寵成最後輸家，大劉於2016年登報發聲明表示他與呂麗君已於2014年正式分手，他會繼續履行父親責任，負責與呂麗君所生子女的生活、教育以及其他開支。大劉在聲明中又提到兩人分手前，他已餽贈大量現金、首飾、以及其他禮物包括豪宅予呂麗君，總值超過港幣20億，直指呂麗君「已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活」。有指兩人分手後，從此互不往來，而成為「超級富婆」的呂麗君就住在山頂白加道的獨立屋，生活寫意。

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獨家｜大劉劉鑾雄與呂麗君情斷8年 忽然合體驚現銅鑼灣行街