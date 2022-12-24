MC張天賦為紅館騷健身進度未如理想：而家要求唔肥就得

歌手張天賦（MC）今日（24日）出席會展舉行的四個主題活動，身穿卡其色西裝的他相當帥氣，現場有不少「賦二代」應援支持，人氣相當強勁。而提到歌曲《老派約會之必要》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強，他就表示多謝大家支持：「入到五強固然開心，因為一來是一人一票投票出嚟，二來因為《老派約定》呢一首歌都有參與創作嘅部份，所以對我嚟講係一個肯定。」

張天賦出席會展舉行的四個主題活動。（影片截圖﹑大會提供）

除了歌曲《老派約會之必要》打入五強成為話題之外，即將舉行的紅館演唱會亦是大家所關注。問到目前健身進度如何？MC就表示:「健身方面呢一落千丈，總之係未如理想，我覺得而家嘅要求唔肥就得啦！（飲食方面呢？）如果講食其實真係好多好多嘢都想食，唔單止係聖誕節，平時都好想瘋狂打邊爐，食海鮮，但鑒於要閉關養聲、減肥，所以呢類嘅食物我都盡有可能地克制，去到新年後、演唱會之後先會食嘅，但當然有忍唔住時候。」提到演唱會有什麼驚喜給觀眾，他就表示：「我相信演唱會有跳舞環節同埋我自彈自唱嘅環節，我都已經覺得係頗為驚喜。畢竟呢個係我第一個演唱會，我覺得自己需要學習多啲、練習多啲去帶更多驚喜畀大家。」相信屆時一定會好精彩。

張天賦話健身方面目前進度是一落千丈。（大會提供）

另外，今日是平安夜，問到如何度過，MC揚言:「平安夜暫時未有計劃住，都係可能好即興地同朋友食個飯，冇嘅話就喺屋企專心籌備自己嘅演唱會。」而他昨晚未能出席《Yahoo搜尋人氣大獎2022》是因為有工作在身。