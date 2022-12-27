佘詩曼許紹雄《使徒行者》結下父女緣　「感受到遺忘很久的父愛」

「綠葉王」許紹雄最近首次為內地演技競演真人騷《無限超越班》坐陣導師，帶領演員范世錡、沈月重現TVB劇集《使徒行者》經典片段。適逢今年是他從從影50週年，因此節目組特別準備驚喜，回顧其過往影視片段，令他大為感動。



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而在《使徒行者》中飾演「丁小嘉」的佘詩曼今次也是節目的常駐嘉賓，難得相聚，她也特別為許紹雄送上禮物，大叫：「老豆！今年是你從無綫訓練班畢業的第50週年，我有一個禮物要送給你。」說完便上台為對方頒發「最佳金禧男主角」，並寫了一封信給他，阿佘坦言：「有一句話，我是沒有跟你說過，就是我的心裏話：沒爸的我，一直很渴望，有一個很好的爸爸，直到我可以扮演你的女兒」，話音未落，許紹雄即刻表示：「其實我也有這個感覺，你好像是我女兒一樣。」聽得阿佘眼濕濕，他續指道：「我們在（拍）《使徒行者》的時候，有一場戲，當時大家都很（自然），就是在（把）心裏話說出來，很舒服。」阿佘也點頭認同：「是，真的有爸爸、女兒的那種感覺，所以我謝謝你，讓我感受到遺忘很久的父愛。」

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佘詩曼與許紹雄曾於2009年合作無綫劇集《絕代商驕》，其後於2014年再度於劇集《使徒行者》中聚首，兩人曾在劇中建立了一段父女間的親情，更延續到戲外，且巧合的是，許紹雄女兒許惠菁的英文名與阿佘一樣，都叫Charmaine，頗有緣分。

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