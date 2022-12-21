無限超越班 | 張可頤自爆講普通話對白好自卑　稱拍戲有三大禁忌

張可頤最近加盟內地演技競演節目《無限超越班》任評審，鮮有參與綜藝的她令不少網友大感驚喜，雖然台上的她言辭犀利嚴肅，但私底下同一班學員相處非常nice，更坦言自己在語言方面有很大壓力。



張可頤任節目評審。（微博@無限超越班官博）

節目中，導演吳彤讓大家在氣球上寫下自己的壓力，張可頤寫了「心態跟狀態」，她解釋指：「因為我這麼多年還是超越不了自己的心態，在表演之前會很緊張，在一個陌生的地方，我會很緊張， 精神狀態也是，所以我一定要保持得非常好。」她續指道：「其實我還有一個壓力，就是我語言方面，有好多時候我收到一些邀請跟著內地去演一些戲，我睡不著，就是我講普通話這種自卑感，古裝我是完全控制不了，我是巴不得跑去廁所哭，壓力大到這樣子，我就發洩不出來。你不知道我上了這個節目，我是用了很多天不停看綜藝節目，二十四小時在家裏面播著綜藝節目，本來剛剛開始我需要字幕的，但是現在慢慢多聽，慢慢不需要字幕也聽得懂，不停地強迫自己，一定要過這個關，很大壓力，我覺得。」

其後，節目組要求大家扎破氣球，以此「打破壓力」，令張可頤大感害怕，她直言：「你們不知道，我拍戲有三個忌憚，三忌我不拍的，開槍、炮仗，還有就是氣球那些爆破的東西，我這麼多年，無綫都很清楚。」不過，張可頤還是決定衝破心理關口，自己扎破氣球。

張可頤去年拍電影《臨時械劫》才首次挑戰開槍。（資料圖片）