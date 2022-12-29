王祖藍借爸爸人壽保險金畀親戚冇回頭　兩年捱窮靠11蚊碟頭飯度日

港台訪談節目《香港機遇》上次邀來歌神張學友談個人生活和樂壇，最新一集則邀來王祖藍暢談中港電視圈，王祖藍是北上發展先鋒，到如今已熟悉內地市場，更帶無綫（TVB）藝人王浩信、高海寧及丁子朗年輕藝人北上發展。王祖藍表示，早期內地希望借鑒香港綜藝經驗，才邀請他上去打好內地綜藝基礎，「因為內地可能冇專業模仿、好綜藝類型、遊戲競技嘅人，希望我哋香港、台灣藝人入去刺激佢哋嘅節目。」

王祖藍主持《奔跑吧兄弟！》。（微博圖片）

王祖藍稱讚，內地綜藝在這10年進步神速，由要香港人幫手，變到內地人自己撐起一片天，到現已培養出新一代人才，而2014至2015年他拍《奔跑吧兄弟》是「國家綜藝市場最鼎盛時期」，經過多年努力，近年已令「全中國都鍾意返粵語文化」，王祖藍說：「今年你見到頭十綜藝節目裡面，三分一都同粵語同香港明星有關係。」不過由於內地已有新血，故新一代香港藝人要打開內地市場比以往困難。

王祖藍、王浩信、高海寧、丁子朗亮相綜藝內地節目《你好星期六》。（微博@王浩信）

王祖藍坦言今年最開心是見到香港人重投電視懷抱，又認為全部電視台的整體收視都有所提高，「我覺得既然香港電視圈已經咁慘啦，被網絡衝擊得好緊要，咁多咗人睇電視，係一件值得開心嘅事，其實應該百花齊放。」又籲香港觀眾「大方啲」。王祖藍指今年希望增加電視和網絡互動，以及帶更多香港台前幕後打開內地市場。

王祖藍帶炎明熹北上。（視頻截圖）

王祖藍自認是位「盡力遷就市場嘅表演者」，稱不上有個人表演風格，最着重「搵食」。他解釋，回顧8、90年代經典電影，也重視市場競爭、根據票房需求製作，「我哋今日睇係經典，但當年係根據市場主導。」

TVB高層曾志偉（中）、首席創意官王祖藍（右），以及阮兆祥。（資料圖片）

談到私人生活，王祖藍曾因身形矮小又缺乏異性魅力大感自卑，因舞台重建自信。早年因爸爸身患絕症無法工作，捱過兩年窮，他感謝當年香港電台兼職時，公司飯堂有員工優惠，他說：「11蚊碟頭飯，每日就靠11蚊乾炒牛河、免治牛肉，你咁就好開心㗎啦！」王祖藍更指因把父親遺下的人壽保險金借給親戚，故要被迫出來工作。

王祖藍李亞男。（微博照片/@王祖藍）

王祖藍多次自認外表不討好，導致幕前路較難行，連主持人周振基教授都不禁出聲安慰其外表並非想象中差，王祖藍聽後笑指，周振基教授與老婆李亞男一樣都要「配眼鏡」，他說：「佢同我講佢竟然覺得我靚仔，真係冇乜可能㗎係咪，我自己都覺得冇乜可能。」

王祖藍驚訝李亞男竟然讚他靚仔。（節目截圖）

另外，《香港機遇》另一位嘉賓黃百鳴談及中港內地電影圈分別，他指香港雖不及內地市場大，發展放緩，但不認為港產片已沒落，最重要是「拍返自己香港人拿手嘅東西」，他舉例如功夫片《葉問》、警匪片《反貪》系列。黃百鳴又表示會透過投資小眾港產片支持香港年輕人。

黃百鳴又談香港電影圈。（節目截圖）

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